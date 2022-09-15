Нападающий «Марселя» Седрик Бакамбу близок к переходу в «Олимпиакос».
Главный тренер провансальцев Игор Тудор не рассчитывает на игрока — нападающего нет в заявке на Лигу чемпионов, а в текущем сезоне чемпионата Франции он принял участие лишь в 3 неполных матчах. Уход футболиста из «Марселя» позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость, а также рассмотреть новые варианты в атаке.
Я всегда смотрю о ком пишу и увидев, что ему уже 31 год, игрок ниже среднего уровня, последние годы провёл в Китае. Вся карьера простые разочарования.
да собственно нам и знать то про таких не нужно.
Отсюда и вопрос: "кто это?".
Я всегда смотрю о ком пишу и увидев, что ему уже 31 год, игрок ниже среднего уровня, последние годы провёл в Китае. Вся карьера простые разочарования.
да собственно нам и знать то про таких не нужно.
Отсюда и вопрос: "кто это?".