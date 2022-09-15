Бакамбу близок к переходу в «Олимпиакос»

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сегодня, 13:19

Нападающий «Марселя» близок к переходу в «Олимпиакос».

Главный тренер провансальцев Игор Тудор не рассчитывает на игрока — нападающего нет в заявке на Лигу чемпионов, а в текущем сезоне чемпионата Франции он принял участие лишь в 3 неполных матчах. Уход футболиста из «Марселя» позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость, а также рассмотреть новые варианты в атаке.