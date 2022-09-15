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Бакамбу близок к переходу в «Олимпиакос»

сегодня, 13:19

Нападающий «Марселя» Седрик Бакамбу близок к переходу в «Олимпиакос».

Главный тренер провансальцев Игор Тудор не рассчитывает на игрока — нападающего нет в заявке на Лигу чемпионов, а в текущем сезоне чемпионата Франции он принял участие лишь в 3 неполных матчах. Уход футболиста из «Марселя» позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость, а также рассмотреть новые варианты в атаке.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 15:30
Я заметил, что вы всегда пытаетесь серьёзно отвечать на такие вопросы, но это был риторический вопрос с долей сарказма.
Я всегда смотрю о ком пишу и увидев, что ему уже 31 год, игрок ниже среднего уровня, последние годы провёл в Китае. Вся карьера простые разочарования.
да собственно нам и знать то про таких не нужно.
Отсюда и вопрос: "кто это?".
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:34
Футболист имеющий весьма значительный опыт игры в высших лигах Испании и Китая, в случае со второй весьма успешный, думаю что в Олимпиакосе он не будет основным, однако будет играть чаще чем в Марселе.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:32
Ну вообще круто наверное, а кто это?
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