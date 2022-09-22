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Осинькин: «Ломаев получил определённый опыт в сборной»

сегодня, 18:34

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу решения тренерского штаба сборной России не вносить в заявку на матч с Киргизией голкипера самарцев Ивана Ломаева.

Насколько я знаю, Иван не летит со сборной в Киргизию. На сборе было четыре вратаря. Сколько летит в Киргизию: три или два — я не знаю. Ломаев возвращается в расположение «Крыльев». Я считаю, что он получил определённый опыт в сборной. Я, как тренер, только доволен. Ломаев вернётся в расположение «Крыльев» завтра днём. Глушенков, Ежов и Коваленко летят в Киргизию. У меня есть информация только по Ломаеву.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:01
Интересно, о каком опыте он говорит ? Там что, особые тренировки или рядом находятся выдающиеся футболисты и тренер ? А может Ломаев почувствовал "необыкновенную" атмосферу в команде, о которой говорят некоторые побывавшие в ней ?
Опыт может придти только вместе с играми в сборной, а их то как раз и не было.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:49
опыт это дело наживное
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:36
Не самая главная игра, можно и отдохнуть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:36
Обязательно пригодится опыт... удачи!
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