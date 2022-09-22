Осинькин: «Ломаев получил определённый опыт в сборной»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался по поводу решения тренерского штаба сборной России не вносить в заявку на матч с Киргизией голкипера самарцев Ивана Ломаева.

Насколько я знаю, Иван не летит со сборной в Киргизию. На сборе было четыре вратаря. Сколько летит в Киргизию: три или два — я не знаю. Ломаев возвращается в расположение «Крыльев». Я считаю, что он получил определённый опыт в сборной. Я, как тренер, только доволен. Ломаев вернётся в расположение «Крыльев» завтра днём. Глушенков, Ежов и Коваленко летят в Киргизию. У меня есть информация только по Ломаеву.