Орещук оценил расклад сил в Премьер-Лиге

Бывший спортивный директор «Динамо» оценил расклад сил в текущем сезоне РПЛ .

Разочаровали две команды – «Урал» и «Торпедо». «Факел» удивил игрой, но не результатом. Но самое большое разочарование для меня «Локомотив». Не может такая команда находиться на девятом месте. Я все понимаю – перестройка и так далее, но в футбол играют футболисты, значит, основные претензии нужно предъявлять им. Есть ли надежда, что будет борьба за первое место? Думаю, что этого не будет. «Зенит» сильнее остальных на голову. Также мне на данный момент очень нравится «Ростов», очень интересная команда. Живая, бегущая, с азартом команда. В целом, думаю, за второе-третье места будут бороться все те, кто это делал раньше. Не вижу, чтобы в этот процесс вмешался какой-то клуб-выскочка.