Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орещук оценил расклад сил в Премьер-Лиге

сегодня, 17:52

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил расклад сил в текущем сезоне РПЛ.

Разочаровали две команды – «Урал» и «Торпедо». «Факел» удивил игрой, но не результатом. Но самое большое разочарование для меня «Локомотив». Не может такая команда находиться на девятом месте. Я все понимаю – перестройка и так далее, но в футбол играют футболисты, значит, основные претензии нужно предъявлять им. Есть ли надежда, что будет борьба за первое место? Думаю, что этого не будет. «Зенит» сильнее остальных на голову. Также мне на данный момент очень нравится «Ростов», очень интересная команда. Живая, бегущая, с азартом команда. В целом, думаю, за второе-третье места будут бороться все те, кто это делал раньше. Не вижу, чтобы в этот процесс вмешался какой-то клуб-выскочка.

В РПЛ не так много исполнителей, на которых хочется идти на стадион. Разве что в «Зените» такие сейчас есть. Но это связано с тем, что многие качественные игроки покинули наш турнир этим летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Ломаев получил определённый опыт в сборной»
Сегодня, 18:34
Билялетдинов высказался о молодых игроках в сборной России
Сегодня, 18:05
Радченко высказался о смерти Бесова
Сегодня, 17:34
Билялетдинов дал прогноз на итоги текущего сезона в российском футболе
Сегодня, 17:08
Орлов: «Сможет ли „Ростов“ побороться с „Зенитом“? Игроков не хватит»
Сегодня, 16:49
Ломаев: «Решение о том, что не буду играть с Киргизией, воспринял спокойно»
Сегодня, 16:08
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:51
То, что Ростов поднялся на вторую строчку, это примечательно, но надолго ли. Спартак ещё не всё сказал, да и ЦСКА не захотят уступать.
4dcmqhfagf9w
4dcmqhfagf9w
сегодня в 18:47, ред.
Орищук точно в футболе разбирается?

Любой скажет, что Зенит сильнее всех на голову, а то и несколько, Локо это главное разочарование на данный момент. Ростов всегда был симпатичной командой и Карпин во внимании. Это сказать даже и не надо разбираться в футболе.

А вот сказать, что "разочаровали две команды – «Урал» и «Торпедо»" это значит полным профаном в футболе.

Факел удивил футболом? Каким?

Прогноз: Зенит станет чемпионом, Ростов поборются за призы, Локо будет где-то в середине, Урал всё-таки спасётся, Факел и Торпедо команды ФНЛ.

Урал никак не усилился, а если присмотреться то стал намного слабее даже прошлогоднего, А Торпедо выйдя из ФНЛ по составу мыслями ещё играет в том самом ФНЛ. а точнее готовится там играть.

По поводу Орещука. Если в 47 лет ума нет то и не будет.
equipolocal
equipolocal ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 18:35
+
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:24
«Факел» удивил игрой, но результатом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329984/oreshchuk-roman-zenit 22.09.2022

«Факел» удивил игрой, но не результатом.
Оригинал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
Рано ещё это делать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 