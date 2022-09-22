Орещук оценил расклад сил в Премьер-Лиге

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил расклад сил в текущем сезоне РПЛ.
Разочаровали две команды – «Урал» и «Торпедо». «Факел» удивил игрой, но не результатом. Но самое большое разочарование для меня «Локомотив». Не может такая команда находиться на девятом месте. Я все понимаю – перестройка и так далее, но в футбол играют футболисты, значит, основные претензии нужно предъявлять им. Есть ли надежда, что будет борьба за первое место? Думаю, что этого не будет. «Зенит» сильнее остальных на голову. Также мне на данный момент очень нравится «Ростов», очень интересная команда. Живая, бегущая, с азартом команда. В целом, думаю, за второе-третье места будут бороться все те, кто это делал раньше. Не вижу, чтобы в этот процесс вмешался какой-то клуб-выскочка.
В РПЛ не так много исполнителей, на которых хочется идти на стадион. Разве что в «Зените» такие сейчас есть. Но это связано с тем, что многие качественные игроки покинули наш турнир этим летом.
Любой скажет, что Зенит сильнее всех на голову, а то и несколько, Локо это главное разочарование на данный момент. Ростов всегда был симпатичной командой и Карпин во внимании. Это сказать даже и не надо разбираться в футболе.
А вот сказать, что "разочаровали две команды – «Урал» и «Торпедо»" это значит полным профаном в футболе.
Факел удивил футболом? Каким?
Прогноз: Зенит станет чемпионом, Ростов поборются за призы, Локо будет где-то в середине, Урал всё-таки спасётся, Факел и Торпедо команды ФНЛ.
Урал никак не усилился, а если присмотреться то стал намного слабее даже прошлогоднего, А Торпедо выйдя из ФНЛ по составу мыслями ещё играет в том самом ФНЛ. а точнее готовится там играть.
По поводу Орещука. Если в 47 лет ума нет то и не будет.
Любой скажет, что Зенит сильнее всех на голову, а то и несколько, Локо это главное разочарование на данный момент. Ростов всегда был симпатичной командой и Карпин во внимании. Это сказать даже и не надо разбираться в футболе.
А вот сказать, что "разочаровали две команды – «Урал» и «Торпедо»" это значит полным профаном в футболе.
Факел удивил футболом? Каким?
Прогноз: Зенит станет чемпионом, Ростов поборются за призы, Локо будет где-то в середине, Урал всё-таки спасётся, Факел и Торпедо команды ФНЛ.
Урал никак не усилился, а если присмотреться то стал намного слабее даже прошлогоднего, А Торпедо выйдя из ФНЛ по составу мыслями ещё играет в том самом ФНЛ. а точнее готовится там играть.
По поводу Орещука. Если в 47 лет ума нет то и не будет.