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Билялетдинов высказался о молодых игроках в сборной России

сегодня, 18:05

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о вызове в сборную России ряда молодых футболистов.

Абсолютно правильно. Раз есть такая возможность, то надо использовать. Дать, так сказать, пороха понюхать молодежи, побыть в шкуре игрока сборной. Повидаться с партнёрами из своего клуба и пообщаться с футболистами против которых играешь — всегда полезно. Разгонный этап для холостого хода вполне нормальный.

Считаю, что наши футболисты и все спортсмены попали в тяжелую ситуацию, но им нужно обязательно терпеть и понимать. Что если вызвали в сборную – хорошо, не вызвали – надо дальше работать. Здесь двоякое состояние: с учетом нынешнего положения нашей сборной на мировой арене и потенциальных соперников, я не расстраиваюсь за тех футболистов, которых сейчас не вызвали в национальную команду.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:06
Всё правильно сказано.
Гость
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