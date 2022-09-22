Орлов: «Сможет ли „Ростов“ побороться с „Зенитом“? Игроков не хватит»

Известный комментатор Геннадий Орлов положительно отозвался о работе Валерия Карпина в «Ростове».
Конечно, нужно похвалить и Карпина. В «Ростове» нет звезд, но видна команда, которая идет на втором месте. Смогут ли дончане побороться с «Зенитом» на длинной дистанции? Думаю, игроков не хватит. Все-таки скамейка не та. Сложно сравнивать. Но второе промежуточное место — это уже здорово.
Сами специалисты врятли стали бы развивать этот вопрос зная что Зенит на порядок выше Ростова и по бюджету и по составу
Я считаю что надо поменьше говорить о том что Ростов сейчас занимает 2 место
Надо пахать на тренировках и стараться набрать максимум очков в каждом матче. А после окончания чемпионата можно и занятое место обсудить
Сами специалисты врятли стали бы развивать этот вопрос зная что Зенит на порядок выше Ростова и по бюджету и по составу
Я считаю что надо поменьше говорить о том что Ростов сейчас занимает 2 место
Надо пахать на тренировках и стараться набрать максимум очков в каждом матче. А после окончания чемпионата можно и занятое место обсудить