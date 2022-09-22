Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орлов: «Сможет ли „Ростов“ побороться с „Зенитом“? Игроков не хватит»

сегодня, 16:49

Известный комментатор Геннадий Орлов положительно отозвался о работе Валерия Карпина в «Ростове».

Конечно, нужно похвалить и Карпина. В «Ростове» нет звезд, но видна команда, которая идет на втором месте. Смогут ли дончане побороться с «Зенитом» на длинной дистанции? Думаю, игроков не хватит. Все-таки скамейка не та. Сложно сравнивать. Но второе промежуточное место — это уже здорово.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Ломаев получил определённый опыт в сборной»
Сегодня, 18:34
Билялетдинов высказался о молодых игроках в сборной России
Сегодня, 18:05
Орещук оценил расклад сил в Премьер-Лиге
Сегодня, 17:52
Радченко высказался о смерти Бесова
Сегодня, 17:34
Билялетдинов дал прогноз на итоги текущего сезона в российском футболе
Сегодня, 17:08
Ломаев: «Решение о том, что не буду играть с Киргизией, воспринял спокойно»
Сегодня, 16:08
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:57
Спасибо!
Витиевато как то))
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 18:45
Ростов будет в пятёрке лидеров.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:40
Тут бы на втором месте удержаться....
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Место до длительного перерыва в плане календаря матчей, насколько знаю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:11
Пока не сможет, но в будущем .....!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:08
Что значит "второе промежуточное место"?
Futurista
Futurista
сегодня в 18:06
То есть денег)...игроки же денег стоят...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:44
Только за такую болтовню Георгиевич должен своей победой вырвать язык у этого старого маразматика.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:43
Гена хотел сказать газа не хватит, оговорился.
yx3wsf6qsxw2
yx3wsf6qsxw2
сегодня в 17:42
Зачем сравнивать эти команды
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:29
Как можно всерьёз рассуждать о том что Ростов может составить конкуренцию Зениту? Видимо журналисты задают этот вопрос специалистам и те вынуждены на него отвечать
Сами специалисты врятли стали бы развивать этот вопрос зная что Зенит на порядок выше Ростова и по бюджету и по составу
Я считаю что надо поменьше говорить о том что Ростов сейчас занимает 2 место
Надо пахать на тренировках и стараться набрать максимум очков в каждом матче. А после окончания чемпионата можно и занятое место обсудить
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:14, ред.
Скоро станет холодно, бразилы сбегут в теплые края (благо сейчас им можно) и тогда будем посмотреть))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:55
Зато пшеницы хватит, чтобы накормить хлебом бомжей).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 