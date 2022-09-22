Орлов: «Сможет ли „Ростов“ побороться с „Зенитом“? Игроков не хватит»

Известный комментатор Геннадий Орлов положительно отозвался о работе в «Ростове».

Конечно, нужно похвалить и Карпина. В «Ростове» нет звезд, но видна команда, которая идет на втором месте. Смогут ли дончане побороться с «Зенитом» на длинной дистанции? Думаю, игроков не хватит. Все-таки скамейка не та. Сложно сравнивать. Но второе промежуточное место — это уже здорово.