Ломаев: «Решение о том, что не буду играть с Киргизией, воспринял спокойно»

Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал решение тренеров сборной России не брать его на товарищеский матч против сборной Киргизии.

Тренерский штаб принял такое решение, мне об этом вчера вечером сообщили. Воспринял спокойно, нормально, это спортивная жизнь. Кого-то могут взять, кого-то нет. Двигаемся дальше.

У нас с Кафановым было много теории, в том числе 1 на 1. Он мне рассказывал о моментах в моей игре, которые надо исправлять, но это останется между нами. Кафанов очень много времени уделяет деталям, нюансам, которые я успел почерпнуть в работе с ним.

От работы и общения с другими вратарями сборной только положительные впечатления. С Мотей Сафоновым до этого был знаком, с Мишей и Антоном познакомились на сборах. Приятные ребята. Мы дружно тренировались, хорошо общались.

В команде отличная атмосфера, все хорошо тренировались и подготовились, чтобы показать себя в игре. Надеюсь, у них это получится. Конечно, буду смотреть матч с Киргизией. Да, это товарищеский матч, но надеюсь, что наша сборная выиграет. Было достаточно теории по сопернику. Буду, как и вся страна, болеть за победу сборной России.