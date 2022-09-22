Радченко высказался о смерти Бесова

Экс-игрок «Зенита» высказался о смерти основателя футбольной школы «Смена» Дмитрия Бесова.

Это несомненная потеря для ленинградской школы футбола. Этот человек основал такую эффективную школу, как «Смена», из которой было выпущено большое количество футболистов, достигавших самых высоких целей: Олег Саленко, имеющий «Золотую бутсу» чемпионата мира, Андрей Аршавин.

Мы все его дети. Благодарны ему, потому что его школа до сих пор функционирует. Его дети, такие как я, в ней работают и продолжают его дело.