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Кечинов: «Авторитета Реброва должно хватить»

сегодня, 00:50

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов положительно относится к тому, чтобы экс-голкипер «красно-белых» Артем Ребров стал спортивным директором клуба.

Положительно отношусь к такой кандидатуре. Артём — бывший футболист «Спартака», российский спортсмен. Если есть доверие, то это прекрасно. Однако есть специфика работы: нужны связи. Хотя мы сейчас изолированы от Европы, поэтому договариваться с европейскими командами сейчас нужно не так, как раньше.

Сейчас надо обращать внимание на российский рынок. Здесь авторитета Реброва должно хватить. Это очень здорово, если к нему такое доверие. Я всегда за то, чтобы наших людей больше привлекали к работе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:00
При всём уважении к Реброву, вряд ли сейчас он потянет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:33
Согласен с ним
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:08
Авторитет там у каждого будь здоров
Гость
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