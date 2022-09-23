Кечинов: «Авторитета Реброва должно хватить»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов положительно относится к тому, чтобы экс-голкипер «красно-белых» стал спортивным директором клуба.

Положительно отношусь к такой кандидатуре. Артём — бывший футболист «Спартака», российский спортсмен. Если есть доверие, то это прекрасно. Однако есть специфика работы: нужны связи. Хотя мы сейчас изолированы от Европы, поэтому договариваться с европейскими командами сейчас нужно не так, как раньше.

Сейчас надо обращать внимание на российский рынок. Здесь авторитета Реброва должно хватить. Это очень здорово, если к нему такое доверие. Я всегда за то, чтобы наших людей больше привлекали к работе.