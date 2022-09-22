Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Ташуев: «Матчи „Ахмата“ смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за него»

сегодня, 20:43

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своем переходе в грозненский клуб.

Для меня мечта и честь вернуться домой. Драйв внутри, хочу оставить за собой след. Вышел с трапа самолёта и сразу почувствовал родной воздух. Сразу стал узнавать места, где я ходил. Матчи «Ахмата» смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за команду. Понимание состава есть, понимание структуры игры – тоже. Знаю, как выстроить взаимодействие, придётся сильно поработать. Со мной прилетели два тренера, Андрей Дмитриев и Анатолий Молчанов. Давно вместе работаем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Масалитин: «Игра с Кыргызстаном даст какую-то отдушину»
Сегодня, 21:14
Медведев предположил, что Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную РФ
Сегодня, 20:20
Малафеев: «Бесов был легендарной личностью»
Сегодня, 19:23
Осинькин: «Ломаев получил определённый опыт в сборной»
Сегодня, 18:34
Билялетдинов высказался о молодых игроках в сборной России
Сегодня, 18:05
Орещук оценил расклад сил в Премьер-Лиге
Сегодня, 17:52
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:42
В своем кругу наверное товарищ известный, а мну как то не заострил раньше на нем внимание.
Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:15
Откуда он взялся вообще!
pomor45
pomor45
сегодня в 21:53
Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила...я готов целовать песок, по которому ты ходила=*
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:21
Ташуев: «Матчи „Ахмата“ смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за него».
Незнаю что товарищу Ташуеву даст эти просмотры и переживания . Но у меня лично возникает большой вопрос, кто в руководстве клуба вообще додумался вспомнить о нём и пойти на такой шаг , назначить его на пост главного тренера. Где и с каким клубом он чего добился . На мой субъективный взгляд, при всём уважении к Сергею Ташуеву он обыкновенный тренер уровня ФНЛ. И наврядли он что-то сможет изменить в лучшую сторону в игре команды Ахмат. И всё таки я думаю это временное явление для Ахмата . Вполне возможно что его кандидатура , это как переходной режим или проба пера до зимней паузы о которой говорили в пресс-службе клуба. Которые наверняка ждут ответа от главного тренера сборной Казахстана Адиева , у которого пока всё как нельзя отлично получается со сборной в лиге наций. Будем ждать, что из этого всего получится. Ну а пока пожелаю Ташуеву Удачи с Ахматом . Всем Добра !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:50
Так точно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 