Ташуев: «Матчи „Ахмата“ смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за него».

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своем переходе в грозненский клуб.
Для меня мечта и честь вернуться домой. Драйв внутри, хочу оставить за собой след. Вышел с трапа самолёта и сразу почувствовал родной воздух. Сразу стал узнавать места, где я ходил. Матчи «Ахмата» смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за команду. Понимание состава есть, понимание структуры игры – тоже. Знаю, как выстроить взаимодействие, придётся сильно поработать. Со мной прилетели два тренера, Андрей Дмитриев и Анатолий Молчанов. Давно вместе работаем.
Удачи!
Удачи!
Незнаю что товарищу Ташуеву даст эти просмотры и переживания . Но у меня лично возникает большой вопрос, кто в руководстве клуба вообще додумался вспомнить о нём и пойти на такой шаг , назначить его на пост главного тренера. Где и с каким клубом он чего добился . На мой субъективный взгляд, при всём уважении к Сергею Ташуеву он обыкновенный тренер уровня ФНЛ. И наврядли он что-то сможет изменить в лучшую сторону в игре команды Ахмат. И всё таки я думаю это временное явление для Ахмата . Вполне возможно что его кандидатура , это как переходной режим или проба пера до зимней паузы о которой говорили в пресс-службе клуба. Которые наверняка ждут ответа от главного тренера сборной Казахстана Адиева , у которого пока всё как нельзя отлично получается со сборной в лиге наций. Будем ждать, что из этого всего получится. Ну а пока пожелаю Ташуеву Удачи с Ахматом . Всем Добра !
Незнаю что товарищу Ташуеву даст эти просмотры и переживания . Но у меня лично возникает большой вопрос, кто в руководстве клуба вообще додумался вспомнить о нём и пойти на такой шаг , назначить его на пост главного тренера. Где и с каким клубом он чего добился . На мой субъективный взгляд, при всём уважении к Сергею Ташуеву он обыкновенный тренер уровня ФНЛ. И наврядли он что-то сможет изменить в лучшую сторону в игре команды Ахмат. И всё таки я думаю это временное явление для Ахмата . Вполне возможно что его кандидатура , это как переходной режим или проба пера до зимней паузы о которой говорили в пресс-службе клуба. Которые наверняка ждут ответа от главного тренера сборной Казахстана Адиева , у которого пока всё как нельзя отлично получается со сборной в лиге наций. Будем ждать, что из этого всего получится. Ну а пока пожелаю Ташуеву Удачи с Ахматом . Всем Добра !