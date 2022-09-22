Ташуев: «Матчи „Ахмата“ смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за него».

Главный тренер «Ахмата» высказался о своем переходе в грозненский клуб.

Для меня мечта и честь вернуться домой. Драйв внутри, хочу оставить за собой след. Вышел с трапа самолёта и сразу почувствовал родной воздух. Сразу стал узнавать места, где я ходил. Матчи «Ахмата» смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за команду. Понимание состава есть, понимание структуры игры – тоже. Знаю, как выстроить взаимодействие, придётся сильно поработать. Со мной прилетели два тренера, Андрей Дмитриев и Анатолий Молчанов. Давно вместе работаем.