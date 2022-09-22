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Малафеев: «Бесов был легендарной личностью»

сегодня, 19:23

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о смерти Дмитрия Бесова, основателя футбольной школы «Смена».

Дмитрий Николаевич был легендарной личностью. Он внёс колоссальный вклад в развитие петербургского и российского футбола. Выдающийся человек, который практически с нуля смог поднять огромную школу, которая впоследствии принесла огромное количество футболистов, причём не только в российский футбол.

Он был достаточно закрытым и строгим человеком, но большим профессионалом. Помню многие моменты, когда он ездил с нами на какие-то турниры, и его присутствие сильно мотивировало ребят играть очень хорошо. Большая ему благодарность! Хочу выразить слова соболезнования и поддержки близким.

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2de6358xrqgj
2de6358xrqgj
сегодня в 19:25
а кто против, сейчас таких специалистов нет, только попрыгунчики...
Гость
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