Малафеев: «Бесов был легендарной личностью»

Экс-голкипер «Зенита» высказался о смерти Дмитрия Бесова, основателя футбольной школы «Смена».

Дмитрий Николаевич был легендарной личностью. Он внёс колоссальный вклад в развитие петербургского и российского футбола. Выдающийся человек, который практически с нуля смог поднять огромную школу, которая впоследствии принесла огромное количество футболистов, причём не только в российский футбол.

Он был достаточно закрытым и строгим человеком, но большим профессионалом. Помню многие моменты, когда он ездил с нами на какие-то турниры, и его присутствие сильно мотивировало ребят играть очень хорошо. Большая ему благодарность! Хочу выразить слова соболезнования и поддержки близким.