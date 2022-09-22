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Медведев предположил, что Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную РФ

сегодня, 20:20

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о процессе получения футболистами «сине-бело-голубых» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

Запущен процесс получения ими российского гражданства. Он имеет несколько этапов. Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА, ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России.

Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным. Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио Фернандес. Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб «Зенит» всячески содействует и помогает в этой процедуре.

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Все комментарии
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 22:51
Соболев есть. И покакать.
vinyardrip
vinyardrip ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 22:36, ред.
Так и нет. И доллар по рублю)) Совок стайл, прям тащилово. А якутов и пр малых чурок не жалком. Кто не москве досвидос. Чукре и чукре, не жалко. Мы жыж 2 москуа, ну на крайняк казань. Всем удачи. Могу ссыль скинуть как сломать руку не больно))
008Maximus
008Maximus
сегодня в 22:31
С Белорусами и Киргизами, конечно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:29
К тому времени это будет уже обозы для сборной России...
Знатог
Знатог ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 22:20
Правильно. И мобилизации тоже не будет.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 22:03
Каккакакшенов сказал, что он захватил кучу футболистов. Скоро будет подъем в чемпионате китая)) Зюпа наконец-то будет при деле
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:51
Человек с странной фамилией выдаст бразильцам наши паспорта а потом купит ещё двух бразил.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 21:48
А как насчёт мобилизации?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:41
В данной ситуации у них цель не Сборная РФ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:34
С Киргизией мы и сами справимся , воо оно как !) ☝️😉
Сп62
Сп62 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 21:22
Правильно сын Пескова Николай сказал. Не царское это дело под пули пдставлять свою голову. Есть головы другие.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:15
Что-то людей мало сегодня на сайте. После мобилизации людям не до этого? Сын Пескова господин Песков сказал, что не приедет в военкомат, что это он будет решать на другом уровне....
vinyardrip
vinyardrip ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:13
Этот медведев не согласен, так что в очередь. Возьмем всех. Даже денег нее дадим)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:13
То есть игры за Бразилию не считаются ?
А смысл играть ?
Futurista
Futurista
сегодня в 21:07
Надо чтобы другой Медведев продположил...тогда точно смогут...
vinyardrip
vinyardrip ответ Птица Феникс (раскрыть)
сегодня в 21:02
Поднятие пенсионного возраста не будет. Войнушки не будет. Дальше сами
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:53
Медведев следуя заветам Петра всегда говорит "по неписанному, дабы дурь была видна"!)
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:52
Не будет этого
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:51
конечно сами...за премию с нулями)))
pomor45
pomor45
сегодня в 20:51
Будет ли Карпин главным тренером сборной?
adekvat
adekvat
сегодня в 20:50
Какая сборная? Скорей в армию с гражданством призовут, чем сборной играть дадут. Если чисто зачем то на сборы вызывать будут, то да могут в книгу рекордов попать 20 вызовов ни одной игры.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:46
Обязательно не забудьте написать заявление о беспошлинном процессе,как неимущих.
8qqftrjfn7fr
8qqftrjfn7fr
сегодня в 20:45, ред.
Сейчас не хочу говорить за или против, но хочу заметить, что некоторые люди, как я до этого считал профессионалами своего дела, высказались, что Малком и Клаудиньо не смогут быть заявлены за сборную России так как они стали чемпионами олимпиады 2020.
Но эти горе "специалисты" даже с правилами ФИФА не знакомы.
Так, что Малком и Клаудиньо могут в последствии быть заявлены за сборную России, но сейчас смысла об этом говорить даже нет.
А с другой сторону, ну надо же тему найти для обсуждения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:33
Улыбнула фраза "Спортсмены САМИ выразили такое желание". Осталось уточнить, а во сколько Газпрому и бюджету обошлось это милое и невинное желание?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:31
Как говорится в пословице: Медведев предполагает, а Карпин располагает
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:26
Вряд ли этих футболистов пригласит в сборную главный тренер Карпин.
старина
старина
сегодня в 20:23
осталось заиграть Сборной
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