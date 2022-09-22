Медведев предположил, что Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о процессе получения футболистами «сине-бело-голубых» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.
Запущен процесс получения ими российского гражданства. Он имеет несколько этапов. Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА, ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России.
Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным. Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио Фернандес. Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб «Зенит» всячески содействует и помогает в этой процедуре.
Но эти горе "специалисты" даже с правилами ФИФА не знакомы.
Так, что Малком и Клаудиньо могут в последствии быть заявлены за сборную России, но сейчас смысла об этом говорить даже нет.
А с другой сторону, ну надо же тему найти для обсуждения.
Но эти горе "специалисты" даже с правилами ФИФА не знакомы.
Так, что Малком и Клаудиньо могут в последствии быть заявлены за сборную России, но сейчас смысла об этом говорить даже нет.
А с другой сторону, ну надо же тему найти для обсуждения.