Медведев предположил, что Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о процессе получения футболистами «сине-бело-голубых» и российского гражданства.

Запущен процесс получения ими российского гражданства. Он имеет несколько этапов. Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА , ни УЕФА , то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России.