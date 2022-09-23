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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Саутгейт: «Магуайр — наш лучший центральный защитник в верховой борьбе»

сегодня, 09:23

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доверяет Харри Магуайру, несмотря на критику в адрес защитника «Манчестер Юнайтед».

Какой бы ни была моя репутация, я готов поставить ее на кон. Свое мнение всегда нужно подкреплять, и мы полагаем, что Магуайр важен для нас. Лучших игроков важно поддерживать. Магуайр — наш лучший центральный защитник в верховых единоборствах. Он потрясающе обращается с мячом и хорошо справлялся с давлением в тех турнирах, в которых мы участвовали.

При этом у нас не всегда был опорник, способный разогнать игру. В таких случаях на центральных защитников ложится гораздо больше обязанностей в том плане, чтобы хорошо распоряжаться мячом. Магуайр и Джон Стоунз одни из лучших в мировом футболе в этом компоненте.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:57
А внизу?)))
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:43
Он может
b3cd7ersvzqq
b3cd7ersvzqq
сегодня в 09:27
Из серии "Здесь надо поставить шлагбаум или толкового майора"
Гость
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