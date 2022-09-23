Саутгейт: «Магуайр — наш лучший центральный защитник в верховой борьбе»

Тренер сборной Англии доверяет , несмотря на критику в адрес защитника «Манчестер Юнайтед».

Какой бы ни была моя репутация, я готов поставить ее на кон. Свое мнение всегда нужно подкреплять, и мы полагаем, что Магуайр важен для нас. Лучших игроков важно поддерживать. Магуайр — наш лучший центральный защитник в верховых единоборствах. Он потрясающе обращается с мячом и хорошо справлялся с давлением в тех турнирах, в которых мы участвовали.

При этом у нас не всегда был опорник, способный разогнать игру. В таких случаях на центральных защитников ложится гораздо больше обязанностей в том плане, чтобы хорошо распоряжаться мячом. Магуайр и Джон Стоунз одни из лучших в мировом футболе в этом компоненте.