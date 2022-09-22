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«Хочу ударить его при встрече». Галлиани — о Роналдиньо

сегодня, 19:35

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался об экс-игроке «россонери» Роналдиньо.

Хочу ударить его при встрече. Он демонстрировал выдающийся уровень. Диньо, как и все бразильцы, был увлечен нефутбольными вещами: женщинами и алкоголем, иначе он мог бы играть до 60 при его таланте. Высокий уровень Роналдиньо неоспорим. У нас играл еще и Ривалдо – еще один очень отличный футболист, который тоже любил красивую жизнь.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:53
Ну и удар.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:37
Ударит, посидят...выпьют...вспомнят...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:21
Пусть лучше гордится что с ним знаком
q3jbvtjyv8s2
q3jbvtjyv8s2
сегодня в 19:56
Легендам можно многое
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:50
Роналдиньо легенда, а иногда и они могут наслаждаться женщиной и алкоголем.
4y2wym5pxe9w
4y2wym5pxe9w
сегодня в 19:46
Жалко, что здесь нет интонации слов.
В оригинале ещё было добавлено : "Чистый класс. Роналдиньо недосягаем".
Это говорит, что сказано было любя и ударить он хочет скорее всего в шутку, за то, что не до конца проявил свой талант.
Ох уж эти заголовки и тексты без души и вырваны из контекста.
Гость
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