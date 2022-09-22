«Хочу ударить его при встрече». Галлиани — о Роналдиньо

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался об экс-игроке «россонери» Роналдиньо.
Хочу ударить его при встрече. Он демонстрировал выдающийся уровень. Диньо, как и все бразильцы, был увлечен нефутбольными вещами: женщинами и алкоголем, иначе он мог бы играть до 60 при его таланте. Высокий уровень Роналдиньо неоспорим. У нас играл еще и Ривалдо – еще один очень отличный футболист, который тоже любил красивую жизнь.
В оригинале ещё было добавлено : "Чистый класс. Роналдиньо недосягаем".
Это говорит, что сказано было любя и ударить он хочет скорее всего в шутку, за то, что не до конца проявил свой талант.
Ох уж эти заголовки и тексты без души и вырваны из контекста.
В оригинале ещё было добавлено : "Чистый класс. Роналдиньо недосягаем".
Это говорит, что сказано было любя и ударить он хочет скорее всего в шутку, за то, что не до конца проявил свой талант.
Ох уж эти заголовки и тексты без души и вырваны из контекста.