«Хочу ударить его при встрече». Галлиани — о Роналдиньо

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался об экс-игроке «россонери» .

Хочу ударить его при встрече. Он демонстрировал выдающийся уровень. Диньо, как и все бразильцы, был увлечен нефутбольными вещами: женщинами и алкоголем, иначе он мог бы играть до 60 при его таланте. Высокий уровень Роналдиньо неоспорим. У нас играл еще и Ривалдо – еще один очень отличный футболист, который тоже любил красивую жизнь.