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Черчесов: «Главное, чтобы переезд в Европу стал шагом вперёд для Захаряна»

сегодня, 21:51

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о будущем переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень. Жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.

Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед. В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, чтобы поехать уже с определенным базисом.

«Динамо» – топ-клуб страны, но «Челси» – совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:52
Так и будет!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:34
Напрасные волнения Черчесова... Зинченко Сашко игравший за славную Уфу перешел в английский "Манчестер Сити", Хвича Кварацхелия из "Рубина" метнулся в вингеры "Наполи"... И Уфа, как и Рубин, далеки до ТОП клубов своих дивизионов, а вот их звёздные, бывшие игроки на чужбине не растерялись и не растворились в европейских, топовых клубах. Будем надеяться, что и птенец "Динамо" не затеряется в "Челси" и проявит себя с самой лучшей стороны.
Пожелаем Арсену всего хорошего.
Что касается Станислава Саламовича...., много его стало на страницах нашей прессы, то за Спартак молвил слово (напомню речь шла о "Пришел, увидел, сделал КБ Чемпионами), то вот сомнения и напутствия Захарченко....
Лучше бы рассказал как там дела у подопечных..., смотришь и понятны бы стали гадания, переживания на страницах СМИ....

Ничего личного, одеваю кепку и под козырек))
tx6g4thdg3y3
tx6g4thdg3y3
сегодня в 22:08
Меньше слов больше дела!!!
pomor45
pomor45
сегодня в 22:00
Главное, чтобы скорее настало время, когда переезд в Европу стал бы шагом назад.
yjte9pbdkbdh
yjte9pbdkbdh
сегодня в 21:54
Очередная волна излишней болтовни...
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