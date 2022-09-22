Черчесов: «Главное, чтобы переезд в Европу стал шагом вперёд для Захаряна»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о будущем переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень. Жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.
Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед. В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, чтобы поехать уже с определенным базисом.
«Динамо» – топ-клуб страны, но «Челси» – совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым.
Пожелаем Арсену всего хорошего.
Что касается Станислава Саламовича...., много его стало на страницах нашей прессы, то за Спартак молвил слово (напомню речь шла о "Пришел, увидел, сделал КБ Чемпионами), то вот сомнения и напутствия Захарченко....
Лучше бы рассказал как там дела у подопечных..., смотришь и понятны бы стали гадания, переживания на страницах СМИ....
Ничего личного, одеваю кепку и под козырек))
Пожелаем Арсену всего хорошего.
Что касается Станислава Саламовича...., много его стало на страницах нашей прессы, то за Спартак молвил слово (напомню речь шла о "Пришел, увидел, сделал КБ Чемпионами), то вот сомнения и напутствия Захарченко....
Лучше бы рассказал как там дела у подопечных..., смотришь и понятны бы стали гадания, переживания на страницах СМИ....
Ничего личного, одеваю кепку и под козырек))