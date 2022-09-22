Черчесов: «Главное, чтобы переезд в Европу стал шагом вперёд для Захаряна»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался о будущем переходе полузащитника «Динамо» в «Челси».

Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень. Жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.

Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед. В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, чтобы поехать уже с определенным базисом.

«Динамо» – топ-клуб страны, но «Челси» – совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым.