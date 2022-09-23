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Галлиани: «В текущей ситуации виноват не только Аллегри»

сегодня, 00:44

Директор «Монцы» Адриано Галлиани оценил выступление «Ювентуса» в текущем сезоне.

Давайте будем честны. Аллегри брал титул чемпиона Италии и Суперкубок Италии за первый год в работы «Милане», при нем команда всегда играла в плей-офф Лиги чемпионов.

В «Ювентусе» он смог повторить свои достижения, взяв чемпионские титулы и всегда выводя клуб в плей-офф Лиги чемпионов. Его карьера многое показывает. В текущей ситуации виноват не только Аллегри.

У меня есть своя теория, спорт цикличен: порой ты побеждаешь, а иногда это никак не получается. Подобное происходило с «Реалом» и другими сильными командами. Теперь это происходит с «Ювентусом», это подобно колесу, которое постоянно вращается.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:44
Когда-то,что-то, где-то, у всех было на мази . Дела давно минувших дней, придания старины глубокой.
На данный момент времени он опустил клуб в болото и даже сам незнает как от туда выбираться. Аньелли вместе с Аллегри несут ответственность за это нынешнее состояние команды и результат. Но больше всего тревожит, что из этого не делается руководством клуба никаких выводов . Пора было уже проснуться от сна и посмотреть трезво на сложившуюся ситуацию и статистику команды во внутреннем чемпионате, а также в еврокубковых встречах . Пришло время перемен . Удачи тебе Юве.
Гость
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