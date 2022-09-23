Галлиани: «В текущей ситуации виноват не только Аллегри»

Директор «Монцы» Адриано Галлиани оценил выступление «Ювентуса» в текущем сезоне.

Давайте будем честны. Аллегри брал титул чемпиона Италии и Суперкубок Италии за первый год в работы «Милане», при нем команда всегда играла в плей-офф Лиги чемпионов.

В «Ювентусе» он смог повторить свои достижения, взяв чемпионские титулы и всегда выводя клуб в плей-офф Лиги чемпионов. Его карьера многое показывает. В текущей ситуации виноват не только Аллегри.

У меня есть своя теория, спорт цикличен: порой ты побеждаешь, а иногда это никак не получается. Подобное происходило с «Реалом» и другими сильными командами. Теперь это происходит с «Ювентусом», это подобно колесу, которое постоянно вращается.