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Куман: «Лапорта был заинтересован лишь в том, как мне помешать»

вчера, 23:12

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, почему сорвался переход полузащитника Джорджиньо Вейналдума в каталонский клуб. Срок соглашения игрока с «Ливерпулем» истек в 2021 году. «Барса» интересовалась футболистом, но тот перешел в ПСЖ.

Я пытался совершить сделку по переходу Вейналдума в «Барсу». Однако ничего не получилось, поскольку президент клуба Жоан Лапорта был заинтересован лишь в том, как мне помешать. Это замедлило процесс, и по этой причине игрок выбрал ПСЖ. В противном случае он перешел бы в «Барселону».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:22
Чего уж теперь,случилось то что случилось!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
Наверное он до сих пор считает себя тренером !)
Гость
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