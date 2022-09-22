Куман: «Лапорта был заинтересован лишь в том, как мне помешать»

Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал, почему сорвался переход полузащитника в каталонский клуб. Срок соглашения игрока с «Ливерпулем» истек в 2021 году. «Барса» интересовалась футболистом, но тот перешел в ПСЖ .

Я пытался совершить сделку по переходу Вейналдума в «Барсу». Однако ничего не получилось, поскольку президент клуба Жоан Лапорта был заинтересован лишь в том, как мне помешать. Это замедлило процесс, и по этой причине игрок выбрал ПСЖ . В противном случае он перешел бы в «Барселону».