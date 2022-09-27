Джикия, Хлусевич и Соболев вернулись в «Спартак» из сборной России

Пресс-служба «Спартака» объявила о возвращении игроков сборной России в расположение команды.

В сегодняшней тренировке приняли участие в том числе те российские игроки, которые вернулись из расположения сборных: Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев (все — первая сборная) и Даниил Денисов (молодежка).