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Джикия, Хлусевич и Соболев вернулись в «Спартак» из сборной России

вчера, 14:57

Пресс-служба «Спартака» объявила о возвращении игроков сборной России в расположение команды.

В сегодняшней тренировке приняли участие в том числе те российские игроки, которые вернулись из расположения сборных: Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев (все — первая сборная) и Даниил Денисов (молодежка).

Миха Мевля (Словения) и Шамар Николсон (Ямайка) пока находятся в расположении своих национальных команд. Сегодня вечером словенцы сыграют в рамках Лиги наций в гостях против Швеции, а ямайцы проведут в США товарищеский матч с Аргентиной. Затем оба игрока присоединятся к красно-белым.

Джикия, Хлусевич и Соболев вернулись в «Спартак» из сборной России

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