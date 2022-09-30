Тикнизян: «Я имею право на смену спортивного гражданства»

Футболист «Локомотива» высказался о возможной смене спортивного гражданства.

Я имею право на смену спортивного гражданства, но тут вопрос желания.

Что у меня с этим? Пока ничего. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».

Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.

Когда они последний раз со мной связывались? Наверное, полгода назад.

Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать – для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.