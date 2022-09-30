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Тикнизян: «Я имею право на смену спортивного гражданства»

вчера, 17:35

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможной смене спортивного гражданства.

Я имею право на смену спортивного гражданства, но тут вопрос желания.

Что у меня с этим? Пока ничего. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».

Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.

Когда они последний раз со мной связывались? Наверное, полгода назад.

Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать – для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 14:13
Справедливость не может быть абсурдной, абсурдность в головах РФС.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:37
Флюгеры держат нос по ветру.Хоть армянский нос,хоть грузинский,хоть украинский,хоть русский.
Tostao
Tostao ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:42
Справедливость не может быть абсурдной, абсурдность в головах РФС.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 19:54
он Армении не нужен
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:46
Ступай с миром только не плюй потом в колодец из которого пьешь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 19:35
Абсурдность ситуации такова, что он никогда не станет легионером, несмотря за какую сборную. он будет выступать.
У нас в РПЛ пошли по примеру Евросоюза и приняли решение не считать легионерами игроков стран Евразийского экономического союза.
Тем более он гражданин России.
Для начала надо пересмотреть статус легионера.
Легионер в РПЛ должен быть тот кто не может выступать за сборную России. Пока статус легионера не поменяется, ваши лозунги бессмысленные!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Алексей Куприянов (раскрыть)
вчера в 19:24
Так же можно сказать, что ЦСКА Тикнизяна научил плохому.
Он был в ЦСКА с 14 лет, а как раз эти года переломные в характере человека и как раз в эти годы молодёжь подвластна промыванию мозгов.
Может просветите кто конкретно в ЦСКА занимается такой деятельностью?
Tostao
Tostao
вчера в 19:21
"Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем"
Об этом ещё Кличко говорил:
" А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
Futurista
Futurista
вчера в 19:17
Самый хитрый из армян машинист на паровозе Наирчик Тикнизян...
Tostao
Tostao
вчера в 19:17
Таких надо сразу переводит в категорию легионеров.
Сп62
Сп62
вчера в 18:34
А кто сейчас не приспособленец? Альтруисты только в думе.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 18:25
Правильно ЦСКА от него избавился
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:02
Деликатно подготавливает "коридор" для сбегания.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:00
Да пусть валит!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51
Обыкновенный ответ, настоящего приспособленца .
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