Тикнизян: «Я имею право на смену спортивного гражданства»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможной смене спортивного гражданства.
Я имею право на смену спортивного гражданства, но тут вопрос желания.
Что у меня с этим? Пока ничего. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».
Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.
Когда они последний раз со мной связывались? Наверное, полгода назад.
Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать – для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.
У нас в РПЛ пошли по примеру Евросоюза и приняли решение не считать легионерами игроков стран Евразийского экономического союза.
Тем более он гражданин России.
Для начала надо пересмотреть статус легионера.
Легионер в РПЛ должен быть тот кто не может выступать за сборную России. Пока статус легионера не поменяется, ваши лозунги бессмысленные!
У нас в РПЛ пошли по примеру Евросоюза и приняли решение не считать легионерами игроков стран Евразийского экономического союза.
Тем более он гражданин России.
Для начала надо пересмотреть статус легионера.
Легионер в РПЛ должен быть тот кто не может выступать за сборную России. Пока статус легионера не поменяется, ваши лозунги бессмысленные!