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Смородская: «Футболист — специфический род деятельности»

вчера, 16:21

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась за бронь для футболистов от частичной мобилизации.

Введение брони – это правильно. Это очень специфический род деятельности. Завтра такие футболисты не появятся. Восстановить это будет не так просто.

Думаю, что клубы выработают совместную с РФС единую позицию и будут выступать все вместе. Потому что футболисты – это штучный товар.

Мне кажется, что гораздо полезнее было бы направить Росгвардию на мобилизацию. Чтобы она не в городах сидела. А то они как космонавты ходят по улицам.

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