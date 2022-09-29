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Идову: «Пока не пришла повестка»

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Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:56
Это не новость-негр в армии России,любого периода.Первый известный был Ганнибал,дедушка А.С.Пушкина,из периода СССР- ДЖеймс Паттерсон,известный детской ролью в фильме "Цирк",учившийся два курса в военно-морском инженерном училище им.Дзержинского,а с образованием атомного подводного флота перешедший и закончивший училище подплава.Старший лейтенант-подводник,уволенный Хрущем по сокращению в 1957 году,поэт впоследствии.И сейчас есть добровольцы-бывшие студенты.Так что шутить тоже надо со знанием предмета.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:49, ред.
Я напомню:Там на последних страницах правила ,связанные с постановкой на учёт.Сходи в военкомат и откорректируй все изменения в своей жизни.А то потом будешь ныть,что у тебя справка,ты многодетный отец и у тебя бронь лично от Терюшкова.Ну как сейчас у тысяч "незаконно призываемых",первый и последний раз посмотревших в военник при получении его.
Вон Динияр Биля:Не опозорился, уклонистом не стал,и никуда не пошёл. Почти герой!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:36
Скорее всего и не придет. Это же надо негр в армии России!
Гость
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