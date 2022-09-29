Идову: «Пока не пришла повестка»

Защитник «Химок» Брайан Идову порассуждал о частичной мобилизации в России.
У меня в военном билете написана категория «В», больше ничего не помню. Пока не пришла повестка.
Защитник «Химок» Брайан Идову порассуждал о частичной мобилизации в России.
У меня в военном билете написана категория «В», больше ничего не помню. Пока не пришла повестка.
Вон Динияр Биля:Не опозорился, уклонистом не стал,и никуда не пошёл. Почти герой!
Вон Динияр Биля:Не опозорился, уклонистом не стал,и никуда не пошёл. Почти герой!