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Р. Билялетдинов: «Динияр пойдёт в военкомат. Он бегать не собирается»

вчера, 16:02

Ринат Билялетдинов, российский тренер и отец бывшего футболиста сборной России Динияра Билялетдинова, прокомментировал информацию о том, что его сын получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией.

Скорее всего, произошла небольшая путаница в документах. Если бы была всеобщая мобилизация, вопросов бы не возникло. Президент установил рамки до 35 лет, а Динияру 37. В боевых действиях он не участвовал. Да, службу проходил, но по спортивной линии. Это было 19 лет назад. Он, как игрок юношеской сборной, имел разнарядку через Министерство обороны. Прибыл в часть, получил документы, принял присягу и уехал в командировку в «Локомотив».

Пойдёт ли Динияр в военкомат? Конечно. Он бегать не собирается. Динияр не будет стартовать в сторону Армении, Грузии или Казахстана. Формально, присутствуют несостыковки с законом.

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