Бэйл выпустил свою марку пива

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вчера, 09:36

Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Уэльса выпустил собственную марку пива. Напиток «Bale Ale» или «Bale Lager» появятся в магазинах, выпуск приурочен к возвращению валлийцев на чемпионат мира спустя 64 года.

Стоимость такой бутылки пива составит 1,7 фунта стерлингов. Пиво появится в продаже в ближайшее время. Футболист дал слово, что деньги, вырученные с данной продукции, будут направлены на поддержку массового футбола в Уэльсе.