Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСША. МЛС 2022

Бэйл выпустил свою марку пива

вчера, 09:36

Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Уэльса Гарет Бэйл выпустил собственную марку пива. Напиток «Bale Ale» или «Bale Lager» появятся в магазинах, выпуск приурочен к возвращению валлийцев на чемпионат мира спустя 64 года.

Стоимость такой бутылки пива составит 1,7 фунта стерлингов. Пиво появится в продаже в ближайшее время. Футболист дал слово, что деньги, вырученные с данной продукции, будут направлены на поддержку массового футбола в Уэльсе.

На мировом первенстве Уэльс сыграет в группе с Англией, Ираном и США.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Идову подтвердил, что в «Химках» есть задолженность по зарплате
Вчера, 20:41
СлухиВладельцы «Челси» пытались купить «Лион»
Вчера, 10:58
Юран: «„Химки“ полностью выплатили мне зарплату»
30 сентября
Игрок «Химок»: «Мы в этом сезоне зарплату не получали»
30 сентября
Терюшков отреагировал на новость о финансовых проблемах «Химок»
30 сентября
СлухиВладельцы ПСЖ хотят приобрести «Эспаньол», чтобы навредить «Барселоне»
29 сентября
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:58
)
Futurista
Futurista ответ fbned7fc2u9v (раскрыть)
вчера в 10:52, ред.
Сашка Кокорин задумался о выпуске своей коллекции мебели...гостинный гарнитур 12 стульев "Для VIP персон"...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:40
В современном мире важна цепляющая вывеска..
Я бы посоветовал сделать не прямо и топорно Bale Ale.
А что то вроде b' Ale. Или b"ALE...

Надеюсь Гарет посещает этот сайт. Свяжись со мной.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:00
Это Бейл который из Самары ?
fbned7fc2u9v
fbned7fc2u9v
вчера в 09:47
А Кокоша что-то отстаёт
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:45
Молодец, при нём Уэльс в современном футболе действительно вырос и продолжает вкладывать в него. Гольф не на первом месте у него.
shlomo
shlomo
вчера в 09:43
А не откушать ли нам сегодня пивасика...?????
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 