«Барселона» намерена продолжить работу над снижением зарплатной ведомости

«Барселона» в ближайшие два года хочет снизить ведомость зарплат почти на 200 млн евро.
Сейчас она составляет около 610 млн евро. В клубе хотели бы тратить на зарплаты 420-450 млн евро. Для этого каталонцы готовы расстаться с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Жераром Пике.
Можно было понять, если ради выплаты долгов Барселоне приходится расстаться с игроками. Но нет. Будут новых покупать. Даже не сомневаюсь.
Можно было понять, если ради выплаты долгов Барселоне приходится расстаться с игроками. Но нет. Будут новых покупать. Даже не сомневаюсь.
Можно ещё понять, когда товар хорошего бренда разово идет с молотка, ввиду резкой (насущной) потребности в деньгах у его хозяина..., с кем не бывает. Но когда сам бренд себя и свои товары начинает ценить за дёшево уже сплошняком - системно, то тут приверженность марки начинает ставиться под сомнение, и есть угроза слететь в разряд ширпотреба...
В общем ... золотой середины у Барселоны как не было, так и нет: Бартоломеу з/платы заоблачные раздавал всем кому не лень, а Лапорт, как по мне, так элементарный минимум звездным пацанам зажимает..., что тем более недопустимо.
P.S. Ладно..., посмотрим чё дальше будет.
Можно ещё понять, когда товар хорошего бренда разово идет с молотка, ввиду резкой (насущной) потребности в деньгах у его хозяина..., с кем не бывает. Но когда сам бренд себя и свои товары начинает ценить за дёшево уже сплошняком - системно, то тут приверженность марки начинает ставиться под сомнение, и есть угроза слететь в разряд ширпотреба...
В общем ... золотой середины у Барселоны как не было, так и нет: Бартоломеу з/платы заоблачные раздавал всем кому не лень, а Лапорт, как по мне, так элементарный минимум звездным пацанам зажимает..., что тем более недопустимо.
P.S. Ладно..., посмотрим чё дальше будет.