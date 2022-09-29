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«Барселона» намерена продолжить работу над снижением зарплатной ведомости

вчера, 11:38

«Барселона» в ближайшие два года хочет снизить ведомость зарплат почти на 200 млн евро.

Сейчас она составляет около 610 млн евро. В клубе хотели бы тратить на зарплаты 420-450 млн евро. Для этого каталонцы готовы расстаться с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Жераром Пике.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:50
Барселона не бросает своих легенды. Просто они уже старые нужно омолаживат состав
Tex
Tex
вчера в 15:25
Игрокам в след сезоне по 34-36 лет будет. Смысл их держать на таком уровне, если они не тянут
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:11
Кто-то там про Реал чесал, как не хорошо он со своими легендами поступает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:06, ред.
А зачем об этом орать на весь футбольный мир, роняя собственный имидж, выворачивая пустые карманы и портмоне?! Ну решили понизить..., но даже если и так, что, нельзя это, как другие клубы, открыто не афишировать ?! Опасные игры, скажу я вам.

Можно ещё понять, когда товар хорошего бренда разово идет с молотка, ввиду резкой (насущной) потребности в деньгах у его хозяина..., с кем не бывает. Но когда сам бренд себя и свои товары начинает ценить за дёшево уже сплошняком - системно, то тут приверженность марки начинает ставиться под сомнение, и есть угроза слететь в разряд ширпотреба...

В общем ... золотой середины у Барселоны как не было, так и нет: Бартоломеу з/платы заоблачные раздавал всем кому не лень, а Лапорт, как по мне, так элементарный минимум звездным пацанам зажимает..., что тем более недопустимо.

P.S. Ладно..., посмотрим чё дальше будет.
Futurista
Futurista
вчера в 12:41
И краны в душевой прикрутите...сейчас не время шиковать...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 12:36
Они уже на глиссаде по приёму Месси... Рановато ещё...
Elliada
Elliada
вчера в 12:19
Печальное зрелище. Барселона поступает очень плохо. Сначала во имя клуба просила их пойти на сокращение и отсрочку зарплаты, а теперь хотят просто выкинуть их из клуба. А они добыли для Барселоны много трофеев. Другие на такие жертвы не шли. И пользы Барселоне столько не принесли.

Можно было понять, если ради выплаты долгов Барселоне приходится расстаться с игроками. Но нет. Будут новых покупать. Даже не сомневаюсь.
xmt3pe4wezpz
xmt3pe4wezpz
вчера в 12:10
Им виднее
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:51
Им просто надо научится покупать игроков за 50 000 рублей! Вот и все)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:44
Поляна для гнома?
Это плохая идея
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:41
А как же разговоры о Месси?
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