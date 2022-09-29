«Барселона» намерена продолжить работу над снижением зарплатной ведомости

1664440733

вчера, 11:38

«Барселона» в ближайшие два года хочет снизить ведомость зарплат почти на 200 млн евро.

Сейчас она составляет около 610 млн евро. В клубе хотели бы тратить на зарплаты 420-450 млн евро. Для этого каталонцы готовы расстаться с , и .