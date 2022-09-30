Игрок «Химок»: «Мы в этом сезоне зарплату не получали»

1664536906

вчера, 14:21

Футболист «Химок» на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что подмосковный клуб еще не выплачивал зарплату игрокам в этом сезоне.

«Да, всe так есть. Мы в этом сезоне зарплату не получали, как и писали в других источниках, всe так есть. В клубе никак это не объяснили, сказали в ближайшее время должны всe закрыть», – сказал игрок.