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Игрок «Химок»: «Мы в этом сезоне зарплату не получали»

вчера, 14:21

Футболист «Химок» на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что подмосковный клуб еще не выплачивал зарплату игрокам в этом сезоне.

«Да, всe так есть. Мы в этом сезоне зарплату не получали, как и писали в других источниках, всe так есть. В клубе никак это не объяснили, сказали в ближайшее время должны всe закрыть», – сказал игрок.

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Все комментарии
Maria Ivashkova
Maria Ivashkova
вчера в 20:04
так отп***ли бы Садыгова младшего,хера его папаня жмет денег? вроде уже и выпускают этого месси местного разлива на поле, а толку то,все с голода пухнут. глушак уже по проституткам даже не может ходить в баню, они ему в кредит отказывают
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:32, ред.
Зарплату им, видишь ли, не дают....
Да за такой футбол с вас надо последнюю копейку содрать, а потом снять портки, да жо*у розгами отхлестать!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:30
Брулин
Брулин
вчера в 17:15
Где Терюшкова комментарии... или он только с Касаткиной ситуации комментирует
kbuqy26erndp
kbuqy26erndp
вчера в 15:48
Таковы и результаты
DenVasObmateritRaki
DenVasObmateritRaki
вчера в 15:25
Да мобилизацию обьявили,у вас же в клубе вроде до 35 почти все подходят,вперед в окопы,а если вернетесь тогда и над выплатой зп можно будет подумать,да и место ваше в клубе сохранится!!! Форму с автоматом поддерживайте,а то только в дубль и на понижение зп по возвращению
memphis
memphis
вчера в 15:19
Этот ананимус Садыгов
6fdm3sk9fhd7
6fdm3sk9fhd7
вчера в 15:19
Не заработали ещё
shlomo
shlomo
вчера в 14:56
Наверное Дошираком еще кормят...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:50
Не ври.Терюшков не подтверждает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:48
Ща заплачем, нам вас так жалко...
Futurista
Futurista
вчера в 14:47
Анонимам как зарплату платить?)...
008Maximus
008Maximus
вчера в 14:42
Юрану неустойку по контракту пришлось отдать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:36
Денег остался последний чемодан...
SHEARER
SHEARER
вчера в 14:35
Наверное крошки со стола собирают, по ресторанам.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:30
Зато сынок играет(((
jxqjf7pkt2qs
jxqjf7pkt2qs
вчера в 14:30
Плохи ваши дела
старина
старина
вчера в 14:28
Точно не Садыгов это был)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:25
Играют значит за еду...
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