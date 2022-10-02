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Живоглядов оценил работу Циннбауэра

вчера, 14:40

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов оценил работу главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

Почему не играю? Весной при Комппере выходил в старте в каждом матче, кроме одного из-за дисквалификации. В начале этого чемпионата было то же самое. Видимо, у Циннбауэра своё видение. Я его принимаю как игрок. Это футбол, могу только догадываться, почему так произошло.

После ухода Комппера Йозеф сразу начал вызывать нас и проводить личные беседы на разные темы. По моей игре никаких претензий у него не было. Говорит, что уверен во мне, что команда добавляет, когда я выхожу на поле.

Циннбауэр сразу объявил, что считает Гильерме, Баринова, Едвая, Жемалетдинова и меня лидерами команды. Много расспрашивал нас по поводу коллектива, просил ему помогать, потому что мы самые опытные. Это нормальная практика.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 17:04
Дипломат, ёпрст...
pmxcp43zmn77
pmxcp43zmn77
вчера в 15:44
у каждого свое мнение, а положение Локо дрянь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:23
Нахрена нужна оценка Живоглядова да и оценить он ничего на может, самая верная оценка заглянуть в турнирную таблицу примерно через полчаса после матча Факел - Торпедо.
issco
issco
вчера в 15:06
Надоели эти новости про таких как Живоглядов или Кузьмичев, как будто это всем интересно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:56
Живоглядов, как игрок, ноль
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