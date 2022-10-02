Мостовой: «У „Зенита“ в матче с „Ростовом“ будет сверхмотивация»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил расклад сил в матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Посмотрим на «Зенит», который был совсем недавно разгромлен. Ясно, что можно приводить отговорки, что это был Кубок и ещё что-то. В принципе, «Зенит» был не хуже «Спартака». Но в каких-то ключевых эпизодах, которых было несколько, игроки «Зенита» ошиблись и проиграли.

Если «Зенит» обыгрывает «Ростов», они отрываются от конкурентов. Конечно, они это понимают. Я думаю, что сегодня у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация. «Ростов» по игре ничем не выделяется. Фаворит в этом матче, конечно же, «Зенит».