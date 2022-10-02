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Мостовой: «У „Зенита“ в матче с „Ростовом“ будет сверхмотивация»

вчера, 14:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил расклад сил в матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Посмотрим на «Зенит», который был совсем недавно разгромлен. Ясно, что можно приводить отговорки, что это был Кубок и ещё что-то. В принципе, «Зенит» был не хуже «Спартака». Но в каких-то ключевых эпизодах, которых было несколько, игроки «Зенита» ошиблись и проиграли.

Если «Зенит» обыгрывает «Ростов», они отрываются от конкурентов. Конечно, они это понимают. Я думаю, что сегодня у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация. «Ростов» по игре ничем не выделяется. Фаворит в этом матче, конечно же, «Зенит».

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:42
Сверхмотивация - эта характеристика не присуща Зениту в прошедшей части сезона, может что-то поменяется, но не в этом матче точно.
lotsman
lotsman
вчера в 14:36
Мотивация должна быть в каждой игре, с любым соперником. Иначе зачем выходить на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:27
Хотелось бы в это верить...
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