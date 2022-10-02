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Кузьмичев: «Педринью вышел погулять на поле»

вчера, 12:17
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал легионера команды Педринью после матча с «Уралом».

Баринов простудился, у него была высокая температура. Поэтому не смог принять участия в игре. Нужно было что-то менять в игре с «Уралом». Выпустить капитана на поле — верное решение. Другое дело, что убирать Антона Миранчука — это неразумно. При нынешней игре он был одним из лучших на поле. Были другие кандидаты, которых можно поменять. Я бы убрал Педриньо. Видимо, он подумал, что все умеет. Считает, что РПЛ для него прочитанная книга. Он вышел погулять на поле.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 14:32
Великий знаток Владимир Кузьмичев!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:24
Ну вот, крайнего нашли.
yarik1_78
yarik1_78
вчера в 13:20
Такой он нехороший человек этот Педриньо,виновник получается всех бед дрезины.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:16
Пора отказываться от иностранцев.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:07
Что толку,после проигрыша,искать виноватых
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:51
Да походу, там вся команда Локо, включая главного тренера, вышла на лёгкую прогулку с "беззаговорочным аутсайдером!" В итоге, справедливо и эпично получили по мордам от этого "аутсайдера!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:25
Так иногда бывает...
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