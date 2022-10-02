Кузьмичев: «Педринью вышел погулять на поле»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал легионера команды после матча с «Уралом».

Баринов простудился, у него была высокая температура. Поэтому не смог принять участия в игре. Нужно было что-то менять в игре с «Уралом». Выпустить капитана на поле — верное решение. Другое дело, что убирать Антона Миранчука — это неразумно. При нынешней игре он был одним из лучших на поле. Были другие кандидаты, которых можно поменять. Я бы убрал Педриньо. Видимо, он подумал, что все умеет. Считает, что РПЛ для него прочитанная книга. Он вышел погулять на поле.