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«Манчестер Сити» готов продлить контракт с Фоденом

вчера, 12:14

Руководство «Манчестер Сити» близко к продлению контракта с футболистом Филом Фоденом.

«Горожане» рассчитывают, что полузащитник подпишет соглашение сроком до 2027 года уже на этой неделе.

Текущий договор Фодена рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
Djorax
Djorax ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 15:56
Да ты расист
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:49
Логично конечно, заслужил игрой. Да и МС будет держаться за своего единственного воспитаника, который играет на высоком уровне в команде.
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:09
Фоден вчера предъявил серьезный аргумент в пользу продления
Ещё радует, что Ман Сити не делает ставку на ниггеров, которых в основном составе 1-2
А на белых игроков, в том числе англичан
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:47
Другого и не ожидается.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:08
Игрок еще поторгуется.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:40
Вот это хет-трик
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:26
После хет-трика в ворота МЮ не может быть по-другому.
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