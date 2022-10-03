«Манчестер Сити» готов продлить контракт с Фоденом

Руководство «Манчестер Сити» близко к продлению контракта с футболистом Филом Фоденом.
«Горожане» рассчитывают, что полузащитник подпишет соглашение сроком до 2027 года уже на этой неделе.
Текущий договор Фодена рассчитан до 2024 года.
Руководство «Манчестер Сити» близко к продлению контракта с футболистом Филом Фоденом.
«Горожане» рассчитывают, что полузащитник подпишет соглашение сроком до 2027 года уже на этой неделе.
Текущий договор Фодена рассчитан до 2024 года.
Ещё радует, что Ман Сити не делает ставку на ниггеров, которых в основном составе 1-2
А на белых игроков, в том числе англичан
Ещё радует, что Ман Сити не делает ставку на ниггеров, которых в основном составе 1-2
А на белых игроков, в том числе англичан