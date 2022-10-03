«Манчестер Сити» готов продлить контракт с Фоденом

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вчера, 12:14

Руководство «Манчестер Сити» близко к продлению контракта с футболистом Филом Фоденом.

«Горожане» рассчитывают, что полузащитник подпишет соглашение сроком до 2027 года уже на этой неделе.

Текущий договор Фодена рассчитан до 2024 года.