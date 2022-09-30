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«Химки» должны заплатить Писареву 30 млн рублей за увольнение

вчера, 22:07

Стало известно, какую сумму «Химки» должны Николаю Писареву за увольнение с должности главного тренера.

По данным источника, подмосковный клуб должен заплатить Писареву 30 млн рублей в качестве неустойки. Ещё 10 млн рублей «Химки» должны тренерскому штабу 53-летнего специалиста.

Писарев работал в ФК «Химки» с 10 по 31 августа. Под его руководством подмосковный клуб проиграл четыре из четырёх матчей.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:00
ниЧЁсе
Храневец
Храневец
сегодня в 13:33
Если у тебя ночью отбирают кошелек - это грабеж .А если среди бела дня сымают штаны по контракту -это бизнес !!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:31
Просто никчёмный клуб, выказывая свои пустые, - безосновательные футбольные амбиции, решил понтиться, меняя тренеров, почём зря. Получили удовольствие ? Ну а теперь, будьте любезны, платите за него!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:48, ред.
За 21 день НЕработы - 30 млн. рублей. Можно представить состояние руководства клуба, которое чешет у себя в затылке и удивлённо спрашивает: " За что выкинули на ветер такие деньги ? "
Интересно, а в контракте был предусмотрен испытательный срок для Писарева? Ответ очевиден, а потому руководство клуба должно винить только себя в разбазаривании средств.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:33
Хорошо так бабки снял,можно мою кандидатуру на главного тренера Химок рассмотреть?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:56
Контракт есть контракт,все остальное эммоции.
Сп62
Сп62 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
сегодня в 11:17
А тренер без игроков может выигрывать? Примеры есть?
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 10:29
За его работу в Химках он должен клубу не 30 млн,а все 60!!!Меня поражает как его ещё в сборной России держат,а впрочем,какой тренер,такая и сборная,они стоят друг друга...
Tostao
Tostao
сегодня в 09:50
Капризы семейки дорого стоят.
ABir
ABir
сегодня в 09:41
Значит деньги есть, а за ваши деньги любой каприз
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 08:57
- Простите, а Вы квартирку в центре Москвы не хотите?
- Изволите, что нужно-с делать?
- Увольняйтесь из Химок
Храневец
Храневец
сегодня в 08:28
Чтоб я так жил !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:43
Пора в очередь в кассу записываться, но денег всё равно нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:46
ПСЖ и МС должны задуматься...
Коль есть тренер которому за 4 игры платят полмиллиона евро...почему он не в их шорт-листе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 04:38, ред.
Круто сработал Писарев. Фпкттически угробил команду и еще 3.0 млн хапгул. В стиле Кокорина, но таи масштабы иные
Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:25
Просто контракт надо было более грамотный составлять, а лучше оставлять сильного тренера Юрана.
Boricku
Boricku
сегодня в 02:21
Царь его верно назвал
шацк
шацк
вчера в 23:28
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:52
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:48
    Нормальненко ! Еще пару клубов ...
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 22:40
    Да)) В данном случае надо прописывать количество поражений в контрактах и уменьшать неустойку.
    makkie
    makkie
    вчера в 22:36
    Всем бы так зарабатывать.
    4 матча - 4 поражения - получите, распишитесь 30 млн рублей )))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:33
    Дай Бог каждому ! )))))))))))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:28
    За ошибки всегда платят, или почти всегда
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:16
    Писареву не привыкать увольняться срочно,поэтому у него выработался иммунитет,он стал великодушен и согласится на 29 миллионов.
    Гость
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