«Химки» должны заплатить Писареву 30 млн рублей за увольнение

Стало известно, какую сумму «Химки» должны Николаю Писареву за увольнение с должности главного тренера.
По данным источника, подмосковный клуб должен заплатить Писареву 30 млн рублей в качестве неустойки. Ещё 10 млн рублей «Химки» должны тренерскому штабу 53-летнего специалиста.
Писарев работал в ФК «Химки» с 10 по 31 августа. Под его руководством подмосковный клуб проиграл четыре из четырёх матчей.
Интересно, а в контракте был предусмотрен испытательный срок для Писарева? Ответ очевиден, а потому руководство клуба должно винить только себя в разбазаривании средств.
Интересно, а в контракте был предусмотрен испытательный срок для Писарева? Ответ очевиден, а потому руководство клуба должно винить только себя в разбазаривании средств.
- Изволите, что нужно-с делать?
- Увольняйтесь из Химок
- Изволите, что нужно-с делать?
- Увольняйтесь из Химок
Коль есть тренер которому за 4 игры платят полмиллиона евро...почему он не в их шорт-листе...
Коль есть тренер которому за 4 игры платят полмиллиона евро...почему он не в их шорт-листе...
4 матча - 4 поражения - получите, распишитесь 30 млн рублей )))
4 матча - 4 поражения - получите, распишитесь 30 млн рублей )))