«Химки» должны заплатить Писареву 30 млн рублей за увольнение

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вчера, 22:07

Стало известно, какую сумму «Химки» должны за увольнение с должности главного тренера.

По данным источника, подмосковный клуб должен заплатить Писареву 30 млн рублей в качестве неустойки. Ещё 10 млн рублей «Химки» должны тренерскому штабу 53-летнего специалиста.