Колосков полагает, что в Футбольном союзе Боснии и Герцеговины идёт спор

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении Футбольного союза Боснии и Герцеговины перенести заседание по игре со сборной России.

Боснийцам плевать на то, будет ли у нас соперник. У них идет внутренняя борьба — часть членов президиума федерации — за проведение матча, часть — «против», футболисты выступают «против». Задержка с окончательным решением по этому вопросу связана с этим. Других причин нет. У меня большие сомнения в том, что матч состоится.