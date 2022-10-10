Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Колосков полагает, что в Футбольном союзе Боснии и Герцеговины идёт спор

вчера, 22:30

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении Футбольного союза Боснии и Герцеговины перенести заседание по игре со сборной России.

Боснийцам плевать на то, будет ли у нас соперник. У них идет внутренняя борьба — часть членов президиума федерации — за проведение матча, часть — «против», футболисты выступают «против». Задержка с окончательным решением по этому вопросу связана с этим. Других причин нет. У меня большие сомнения в том, что матч состоится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сенников: «Плутник доверился немецкой системе, всё выглядело перспективно»
Сегодня, 18:59
Канчельскис: «Галактионову в „Пари НН“ нужно отработать свой контракт»
Сегодня, 18:43
Баженов надеется, что «Локомотив» вернётся на высокий уровень
Сегодня, 18:36
«Удивлён по-спортивному». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве»
Сегодня, 17:18
Тарханов: «При Галактионове молодёжь „Локомотива“ будет прогрессировать»
Сегодня, 16:54
Колосков: «ЦСКА и „Спартак“ — равные команды»
Сегодня, 15:29
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:08
Пора прекратить это неуважение к России! Они уже плюнули нам в лицо, публично отказавшись играть с нами. Так какого хрена нам ждать ,что они там решат. Босния и Г - это недружелюбная страна, с которой мы тоже должны отказаться играть! Не нужен нам этот товарняк, где не будет основного состава у соперников. И пусть подавятся своими отказами, нам уже давно на всё это на чхать!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:43
И там чиновники не слушают игроков.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:36
Пффф
Если футболисты против, то чаво там решать то
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:04
Откуда вообще эта идея с Боснией появилась и зачем?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:01
А что, это неожиданно?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Слишком много ненужного внимания вокруг этого матча!
6mujkyqhkq5y
6mujkyqhkq5y
вчера в 22:54
Будем ждать решение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 