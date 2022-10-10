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Ежов: «Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах»

вчера, 18:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:5).

Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах. Не получилось сыграть надёжнее в обороне: пять пропущенных мячей — очень много. Нельзя столько голов пропускать. Видимо, нужно забивать пять, чтобы побеждать (смеётся).

Замена? Буду надеяться, что всё обойдётся. Почувствовал небольшой спазм. Понял, что если буду дальше играть, то будет только хуже. Да и команде особо ничем не смогу помочь.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:18
Интересненько получилось
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:15
Крылья Советов молодцы, что играли смело, пытались играть в открытый футбол. Думаю, что не смотря на крупное поражение, болельщики самарцев не осудят свою команду.
shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Не падать духом, Самарцы!
Capral
Capral
вчера в 19:09
Играть с нынешним Спартаком на встречных курсах очень опасно. Мощнейшая, быстрая атака спартачей наказывает незамедлительно. Но по другому, видимо, Осинькин играть не умеет и не хочет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:54
Знаю. плавал
tnxvywkgh2bh
tnxvywkgh2bh
вчера в 18:43
Не знаю такого
Гость
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