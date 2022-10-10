Ежов: «Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах»

Защитник «Крыльев Советов» высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:5).

Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах. Не получилось сыграть надёжнее в обороне: пять пропущенных мячей — очень много. Нельзя столько голов пропускать. Видимо, нужно забивать пять, чтобы побеждать (смеётся).

Замена? Буду надеяться, что всё обойдётся. Почувствовал небольшой спазм. Понял, что если буду дальше играть, то будет только хуже. Да и команде особо ничем не смогу помочь.