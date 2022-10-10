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Булыкин: «Сёмин — подходящая кандидатура для „Локомотива“»

вчера, 20:20

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о претендентах на пост главного тренера «Локомотива».

Там много кто может стать главным тренером. Вопрос: кого выберет руководство «Локомотива»? Представить можно многих, начиная от Юрана и Черевченко до Юрия Палыча.

Множество людей говорит, что нужен Сёмин? Он — подходящая кандидатура. Но тут как решит руководство — это им решать. Болельщики могут подсказывать, но всё решает руководство.

На данный момент команда идет на 14-м месте в РПЛ (9 очков).

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:02
Я Бы Семину тоже дал ещё один шанс
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:17
Можно и Сёмина, лишь бы толк был !
Capral
Capral
вчера в 21:10
Палыч не пойдет. Он не выговорит фамилию Педриньё. В его возрасте так не ругаются- он культурный человек.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:51
Сёмин не кризисный тренер
wf8w9kp2zjgz
wf8w9kp2zjgz
вчера в 20:49
Надо решать скорее
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:38
Карифан Юрана?)
Варвар7
Варвар7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:35
А пускай все вместе руководят, глядишь , что и получиться!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:34
Представил, как Палыч будет называть Бека Бека забыв).
fdsuu2qu3cqu
fdsuu2qu3cqu
вчера в 20:27
Найдут какого нибудь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:26
Пускай жребий кидают...
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