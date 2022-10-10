Булыкин: «Сёмин — подходящая кандидатура для „Локомотива“»

Бывший игрок сборной России высказался о претендентах на пост главного тренера «Локомотива».

Там много кто может стать главным тренером. Вопрос: кого выберет руководство «Локомотива»? Представить можно многих, начиная от Юрана и Черевченко до Юрия Палыча.

Множество людей говорит, что нужен Сёмин? Он — подходящая кандидатура. Но тут как решит руководство — это им решать. Болельщики могут подсказывать, но всё решает руководство.