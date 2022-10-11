Анри: «У нас был закон: тренер даёт указания – выполняй ради команды».

Экс-игрок «Арсенала» поделился мнением о желании нападающего ПСЖ покинуть парижан.

Никому не нравится, когда их используют там, где они не вписываются. Но интересы клуба важнее всего. В моей карьере был подобный случай. В «Барселоне» я не хотел играть на фланге. Я это ненавидел. Но ради коллектива я это делал.

У нас был закон: тренер дает указания – выполняй ради команды. И ведь при этом она побеждает! Если бы она проигрывала, тогда бы я понял критику.