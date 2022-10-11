Анри: «У нас был закон: тренер даёт указания – выполняй ради команды».

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о желании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе покинуть парижан.
Никому не нравится, когда их используют там, где они не вписываются. Но интересы клуба важнее всего. В моей карьере был подобный случай. В «Барселоне» я не хотел играть на фланге. Я это ненавидел. Но ради коллектива я это делал.
У нас был закон: тренер дает указания – выполняй ради команды. И ведь при этом она побеждает! Если бы она проигрывала, тогда бы я понял критику.
Скорее всего он хочет уйти из псж в Реал, или в другой клуб.Реал его конечно уже не возьмет, но варианты будут.
Скорее всего он хочет уйти из псж в Реал, или в другой клуб.Реал его конечно уже не возьмет, но варианты будут.
Я не думаю, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ из-за того что у него какие-то проблемы с главным тренером. Он в команде играет свободного художника, что довольно правильно. В ПСЖ и без него есть куча качественных игроков которые могли бы выполнять любые наставления тренерского штаба. А Мбаппе вполне может приносить больше пользы команде когда он играет по ситуации на поле , на всех линиях. И это доказывает статистика Мбаппе.
А есть и другая ситуация, если это ошибка тренера, использовать футболиста не на своём месте. И это будет приносить только вред команде. То кто это видит со стороны , что тот футболист который всё время до того как главный тренер не стал его ставить на другой позиции, вдруг перестал забивать и приносить команде ту пользу которую приносил . Мало того , этот футболист в руках такого деятеля тренера экспериментатора , может вообще выбится из своего игрового ритма , а хуже того стать деградировать.
Небольшой пример , есть наш тренер Осинькин, который может видеть в молодом игроке его потенциал и развивать его в том направлении , в котором у него есть больше склонность. А есть Аллегри, который даже и не хочет работать с молодёжью и старается собирать в команду состоявшихся игроков с опытом. Почему ушёл от него из Ювентуса Дибала ? Вроде бы и капитанскую повязку получил . Но Аллегри его начал ставить не на туда роль , где он привых играть . Он хотел его видеть диспечером в команде, подносчиком снарядов для атаки. А Дибала сам атакующий игрок и не захотел смириться с такой ролью на поле . И мы все знаем что он теперь играет за Рому . Ну вот как-то так.
И ещё одно замечание , по поводу того что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ. Есть одна огромная проблема у него с ПСЖ. Он ещё молод и прекрасно сейчас уже понял, что с ПСЖ он никогда не выиграет Лигу Чемпионов. И прекрасно осознал свою ошибку о том ,что не перешёл в Реал, а поддался уговорам агента, мамы , папы , президента Макрона , ну и конечно энному количеству казначейских билетов 💰 💰 💰 , что и стало его итоговым решением . А теперь видимо просто хочет исправить свою ошибку. Посмотрим , чем всё это закончится.
Я не думаю, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ из-за того что у него какие-то проблемы с главным тренером. Он в команде играет свободного художника, что довольно правильно. В ПСЖ и без него есть куча качественных игроков которые могли бы выполнять любые наставления тренерского штаба. А Мбаппе вполне может приносить больше пользы команде когда он играет по ситуации на поле , на всех линиях. И это доказывает статистика Мбаппе.
А есть и другая ситуация, если это ошибка тренера, использовать футболиста не на своём месте. И это будет приносить только вред команде. То кто это видит со стороны , что тот футболист который всё время до того как главный тренер не стал его ставить на другой позиции, вдруг перестал забивать и приносить команде ту пользу которую приносил . Мало того , этот футболист в руках такого деятеля тренера экспериментатора , может вообще выбится из своего игрового ритма , а хуже того стать деградировать.
Небольшой пример , есть наш тренер Осинькин, который может видеть в молодом игроке его потенциал и развивать его в том направлении , в котором у него есть больше склонность. А есть Аллегри, который даже и не хочет работать с молодёжью и старается собирать в команду состоявшихся игроков с опытом. Почему ушёл от него из Ювентуса Дибала ? Вроде бы и капитанскую повязку получил . Но Аллегри его начал ставить не на туда роль , где он привых играть . Он хотел его видеть диспечером в команде, подносчиком снарядов для атаки. А Дибала сам атакующий игрок и не захотел смириться с такой ролью на поле . И мы все знаем что он теперь играет за Рому . Ну вот как-то так.
И ещё одно замечание , по поводу того что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ. Есть одна огромная проблема у него с ПСЖ. Он ещё молод и прекрасно сейчас уже понял, что с ПСЖ он никогда не выиграет Лигу Чемпионов. И прекрасно осознал свою ошибку о том ,что не перешёл в Реал, а поддался уговорам агента, мамы , папы , президента Макрона , ну и конечно энному количеству казначейских билетов 💰 💰 💰 , что и стало его итоговым решением . А теперь видимо просто хочет исправить свою ошибку. Посмотрим , чем всё это закончится.
Пока еще не стал Балотелли пора выбираться из этого дер.ма…
Пока еще не стал Балотелли пора выбираться из этого дер.ма…