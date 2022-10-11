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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Анри: «У нас был закон: тренер даёт указания – выполняй ради команды»

вчера, 23:33

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о желании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе покинуть парижан.

Никому не нравится, когда их используют там, где они не вписываются. Но интересы клуба важнее всего. В моей карьере был подобный случай. В «Барселоне» я не хотел играть на фланге. Я это ненавидел. Но ради коллектива я это делал.

У нас был закон: тренер дает указания – выполняй ради команды. И ведь при этом она побеждает! Если бы она проигрывала, тогда бы я понял критику.

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Все комментарии
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
сегодня в 07:16
Анри все сказал четко.
Carradona
Carradona
сегодня в 06:44
Орну если черапашка опять пообещает Реалу и кинет в последнюю минуту
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Да засиделся он уже в Париже
ОПС
ОПС
сегодня в 04:34
Закон есть закон.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 02:37
Мбаппе дурачок,но не дурак. Он видит,что Холланд перетянул одеяло славы на себя, а это никому не понравится.Мбаппе понимает,что лишь он может составить конкуренцию Холланду на роль замены Роналду и месси.

Скорее всего он хочет уйти из псж в Реал, или в другой клуб.Реал его конечно уже не возьмет, но варианты будут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:34, ред.
Анри: «У нас был закон: тренер даёт указания – выполняй ради команды».
Я не думаю, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ из-за того что у него какие-то проблемы с главным тренером. Он в команде играет свободного художника, что довольно правильно. В ПСЖ и без него есть куча качественных игроков которые могли бы выполнять любые наставления тренерского штаба. А Мбаппе вполне может приносить больше пользы команде когда он играет по ситуации на поле , на всех линиях. И это доказывает статистика Мбаппе.
А есть и другая ситуация, если это ошибка тренера, использовать футболиста не на своём месте. И это будет приносить только вред команде. То кто это видит со стороны , что тот футболист который всё время до того как главный тренер не стал его ставить на другой позиции, вдруг перестал забивать и приносить команде ту пользу которую приносил . Мало того , этот футболист в руках такого деятеля тренера экспериментатора , может вообще выбится из своего игрового ритма , а хуже того стать деградировать.
Небольшой пример , есть наш тренер Осинькин, который может видеть в молодом игроке его потенциал и развивать его в том направлении , в котором у него есть больше склонность. А есть Аллегри, который даже и не хочет работать с молодёжью и старается собирать в команду состоявшихся игроков с опытом. Почему ушёл от него из Ювентуса Дибала ? Вроде бы и капитанскую повязку получил . Но Аллегри его начал ставить не на туда роль , где он привых играть . Он хотел его видеть диспечером в команде, подносчиком снарядов для атаки. А Дибала сам атакующий игрок и не захотел смириться с такой ролью на поле . И мы все знаем что он теперь играет за Рому . Ну вот как-то так.
И ещё одно замечание , по поводу того что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ. Есть одна огромная проблема у него с ПСЖ. Он ещё молод и прекрасно сейчас уже понял, что с ПСЖ он никогда не выиграет Лигу Чемпионов. И прекрасно осознал свою ошибку о том ,что не перешёл в Реал, а поддался уговорам агента, мамы , папы , президента Макрона , ну и конечно энному количеству казначейских билетов 💰 💰 💰 , что и стало его итоговым решением . А теперь видимо просто хочет исправить свою ошибку. Посмотрим , чем всё это закончится.
s2bx7jb8ba4z
s2bx7jb8ba4z
сегодня в 00:10
Так и должно быть...
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 23:57
ПСЖ виноват,что сделали ему такие поблажки,Мбаппе виноват в том,что вместо игры и трофеев скатился в пропасть.
Пока еще не стал Балотелли пора выбираться из этого дер.ма…
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:55
Псж сам виноват, что посадил Мбаппе себе на шею.
monah-10
monah-10
вчера в 23:40
В принципе все верно сказал, кто такой Мбаппешка, что бы ради его хотелок подстраиваться.
Гость
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