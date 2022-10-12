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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал о состоянии Оздоева

вчера, 11:27

Мурад Акын, спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», рассказал о сроках восстановления полузащитника Магомеда Оздоева.

В матче с «Фенербахче» (4:5) Оздоеву разбили нос.

«Магомед чувствует себя хорошо. Все уже в порядке. Он будет играть на этой неделе в обычном режиме», — сказал Акын.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:38
Крепкий кавказский нос.
shlomo
shlomo
вчера в 12:34, ред.
Нос это не нога...здоровья в дальнейшем!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:18
Значит обошлось, это хорошо.
Странно, что у нас про неиграющего Дзюбу новостей больше, чем про играющего Оздоева. Кажется это первая новость, и то из-за травмы.
mu29a4uy46u4
mu29a4uy46u4
вчера в 11:36
Хорошо, что быстро восстанавливается
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