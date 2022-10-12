Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал о состоянии Оздоева

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вчера, 11:27

Мурад Акын, спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», рассказал о сроках восстановления полузащитника .

В матче с «Фенербахче» (4:5) Оздоеву разбили нос.

«Магомед чувствует себя хорошо. Все уже в порядке. Он будет играть на этой неделе в обычном режиме», — сказал Акын.