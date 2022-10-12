Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал о состоянии Оздоева

Мурад Акын, спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», рассказал о сроках восстановления полузащитника Магомеда Оздоева.
В матче с «Фенербахче» (4:5) Оздоеву разбили нос.
«Магомед чувствует себя хорошо. Все уже в порядке. Он будет играть на этой неделе в обычном режиме», — сказал Акын.
Странно, что у нас про неиграющего Дзюбу новостей больше, чем про играющего Оздоева. Кажется это первая новость, и то из-за травмы.
Странно, что у нас про неиграющего Дзюбу новостей больше, чем про играющего Оздоева. Кажется это первая новость, и то из-за травмы.