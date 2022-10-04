Не играл почти 2 месяца, закрывал опорника «Наполи». Первый матч Миранчука после травмы

1664889919

вчера, 16:25

«Торино» потерпело поражение.

Алексей наконец восстановился от травмы, которая выбила его из основы «Торино» почти на 2 месяца. Как и предполагалось, россиянин восстановился к октябрю, во время сборов национальных команд тренировался в общей группе туринцев. Первый матч после восстановления – серьезное испытание: встретиться предстояло с лидирующим в Серии А «Наполи». И несмотря на опасения, что теперь Миранчуку придется бороться за основу, его выпустили в старте. Но на этом положительные впечатления – всё. 8-й тур для «Торино», как и для полузащитника, вышел мрачным.

Поручили опекать Лоботку

На первый план вышел вопрос, как Миранчук освоится в персональном прессинге туринцев. Иван Юрич распределил игроков соперника между своими футболистами так, что при игре без мяча схема 3-4-2-1 трансформировалась в 3-5-2. Алексей следил за передвижениями опорника Станислава Лоботки. Пару атакующих хавбеков Ангисса-Зелиньски опекали Линетти и Лукич. Тройка центральных защитников реагировала на передвижения Кварацхелии, Распадори и Политано. По центрбекам соперника играли Никола Влашич и Антонио Санабрия.

С первых минут проявить себя в атаке было невозможно – «Наполи» завладел мячом и методично нагнетал в финальной трети. Миранчуку оставалось следить, чтобы Лоботка не выскочил из-за его спины. С этой задачей россиянин справился – всегда находился поблизости, не позволял развивать атаку через словака.

Требование не оказалось невыполнимым – Лоботку попросту стали реже включать в продвижение мяча. Для вскрытия обороны оказалось достаточно смещений Политано и Распадори. Маттео сковывал Рикардо Родригес, Джакомо – Алессандро Буонджорно. Оба игрока неаполитанцев стали опускаться в полузащиту, освобождая пространство в обороне соперника. Пользоваться этим стал Ангисса – камерунец на скорости врывался в зазоры, получал передачу. Так он забил свой второй мяч (первый получился благодаря выигранной верховой борьбе).

И все же мяча касаться удавалось, правда исполнение подкачало. Из нескольких передач на старте первого тайма все шли в борьбу и завершались потерей – неаполитанцы снова разворачивали наступление.

У Влашича больше функционал

Намного чаще и эффективнее в эпизоды включался другой футболист, игравший под нападающим. У Николы было больше времени, чтобы адаптироваться в «Торино». Юрич ценит его физику, расширяет функционал хорвата.

В прессинге Влашич поднимался к Санабрии, чтобы портить статистику центральным защитникам «Наполи», иногда менялся позициями с Валентино Лазаро – австриец добавлял атакам скорости, действовал более цепко, а единственный гол «гранатовых» получился благодаря забросу латераля в штрафную.

Когда «быки» получали мяч, Никола следил за действиями неаполитанцев. Если с продвижением все становилось совсем туго, хавбек опускался к Линетти и Лукичу. В финальной трети свободные зоны получалось находить за счет его передач в касание.

У Миранчука похожий арсенал, но такие качества он проявлял реже и менее ярко. Стоит сделать скидку на то, что он совсем не играл с августа. Как только Алексей наберет форму, таких проблем будет гораздо меньше.

До группы лидеров далеко

Пока россиянин вспоминает, как действовать с мячом, «Торино» вытягивает за счет других игроков. Так получилось и в субботу.

Джиджи надежно закрыл Хвичу Кварацхелию – грузин пытался включить скорость, уйти на дриблинге, поставить корпус, но ивуариец во всем превосходил оппонента (особенно в физике). Хвича смог продохнуть лишь раз – когда Джиджи оказался в центре поля. Лукич накрыть Кварацхелию не смог – тот ворвался в штрафную и забил 3-й мяч хозяев.

После успешного штурма команда Спаллетти подсела. Туринцы постепенно переместились на чужую половину, в чем помогли сразу несколько игроков. Во-первых, стали реже обрезаться Лукич и Линетти – Юричу нужны боеспособные центрхавы, а не их бледная тень. Кароль вырезал на свободное пространство и на пару с Сашей прерывал первые передачи после обрезов – при 3:1 делать это стало легче.

Во-вторых, выше стал играть Рикардо Родригес. Он чаще остальных играл с мячом, продвигал его в опорную зону соперника, шел в отбор, сместился в финальную треть. «Быкам» стало легче сохранять владение.

Не хватало передач в штрафную – для этого ближе к чужим воротам выдвинулся Валентино Лазаро, с его помощью забил Санабрия.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич отмечает, что команда стала лучше владеть мячом, хотя есть над чем работать:

Внимания было мало, а когда опускаешь внимание, то и страдаешь. «Наполи» силен и смог этим воспользоваться. У нас были возможности перевернуть матч, но начало было провальным. С точки зрения владения мячом мы справились лучше, чем они, но мы уделяли мало внимания деталям. Голы родились благодаря моментам, которых мы обычно не допускаем.

Первый матч Миранчука после травмы – совсем не яркий. Минимум пользы в атаке, ударов, влияния на игру. Но даже после травмы он не портил общей картины. После того как он добавит в физике, не даст продохнуть тем, кого опекает. И в финальной трети станет острее – свои шансы он реализует, этому его научил минимум игрового времени в «Аталанте».

«Торино» же надо остановить падение вниз. «Гранатовые» проиграли 3 последних матча. С «Эмполи» и кризисным «Ювентусом» должно быть легче, а вот матч с «Удинезе» — загадка. Черно-белые набрали такой ход, что даже «Наполи», «Аталанте» и «Лацио» с «Миланом» приходится принимать их третье место во внимание.