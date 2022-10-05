Пропал Артём Дзюба. Монтелла месяц не выпускает форварда на поле

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вчера, 20:50

Встретил газлайтинг, как в юности в «Спартаке».

Монтелла обесценивает нападающего

Винченцо — бывший форвард, который не всегда был в основе. У чемпионской «Ромы» было пять нападающих. Монтелла, Тотти, Батистута, Дельвеккио и Бальбо. Аргентинцев Капелло подписал в межсезонье, специально для борьбы за Скудетто. Абель тихонько сидел на лавке, а в Серии А больше матчей, чем Монтелла, провели Дельвеккио и Батистута. Тотти, разумеется, не был конкурентом Винченцо. Монтелла забивал – 13 мячей в 28 играх, «Аэроплан» заслужил золотую медаль. Но в старте вышел только в 13 турах. Был моложе, чем Батистута, но за Габриэля говорят голы – 20 штук.

Теперь Дзюба в роли Монтеллы в Турции. Тренер принял решение, хотя месяц назад выдал ветерану серию комплиментов:

Дзюба дал позитивный импульс коллективу, быстро освоился в команде. Артём оказывает большое влияние на раздевалку. Когда Дзюба только приехал, мне пришлось посадить его на стул, чтобы приветственно обнять, он намного выше меня.

Обратите внимание, что Винченцо не пошутил, что сам встал на стул, чтобы дотянуться до Дзюбы, а понизил форварда. А так тренер описывал функции Артёма:

Поскольку у него долго не было игровой практики, по физическим кондициям отстаёт от остальной команды. Но его сильные стороны очевидны. Футболист с голевым чутьём, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Всегда забивал двузначное число мячей. Форвард силён в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты. Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача — решать моменты в штрафной.

А Монтелла сколько матчей Дзюбы в «Зените» видел? Артём как раз в сборной плохо смотрелся как банальный игрок острия. В «Зените», где был Азмун в штрафной, смещался на фланги, работал в зоне Дриусси, принимал много от Ракицкого, который перешел в тот же турецкий клуб. Монтелла видит в Дзюбе столба, но «Адана Демирспор» не играет верхом, как «Бешикташ». Артёма больше месяца нет на поле.

Без Балотелли и Дзюбы всё хорошо

В начале сезона Монтелла пережил скандал. После матча четвертого тура против «Умраниеспора», который закончился победой 1:0 после гола на шестой минуте, главный тренер чуть было не подрался с Балотелли. Винченцо пошел на поле после финального свистка, вступил в перепалку с форвардом. Уже после ее завершения Марио сказал что-то наставнику. Персоналу клуба пришлось оттаскивать Монтеллу силой.

Балотелли в тот день заменил в перерыве Дзюбу, ведь Артём не создал ни одного момента. Был худшим в своей команде. Марио сыграл активнее, но Монтелле что-то не понравилось. А сильнее всего повлияла перепалка. Тренер боялся потерять авторитет в глазах футболистов. Руководство «Аданы» встало на сторону тренера, для Балотелли матч стал последним в футболке турецкого клуба. Спустя неделю он жил и играл в Швейцарии, со «Сьоном» обыграл «Базель» 2:1. В новой команде не блещет, как и Дзюба.

Артём помог команде сравнять счет на 99-й минуте против «Хатайспора», но прямое голевое действие только одно – гол «Фенербахче» в день единственного поражения «Аданы» в чемпионате Турции. Уступили 2:4. Зато без Дзюбы опережают «канареек» в чемпионате, пока те не сыграли свой восьмой поединок. «Адана Демирспор» в плотной группе лидеров. У команды Монтеллы есть проблемы в защите, а в атаке ставят на марокканца Беланда и нигерийца Оньекуру.

Артём столкнулся с конкуренцией

У Монтеллы схема «4-2-3-1» с переходом на «4-6-0», которая позволяла выпускать в центре атаки полузащитников. Ассомбалонга и Беланда невысокие, а играли на позиции Дзюбы. И хотя одним конкурентом меньше, путь в основу для Артёма не упростился. В «Зените» Дзюбу выпускали на поле, даже когда у него была плохая форма. В Турции Монтелла не ставит на вечные забросы Ракицкого на форварда, по игре на втором этаже Артём, конечно же, опережает всех в команде. И этого тренеру мало.

Даже Акбаба, который играет иначе, может получить место «девятки». А Дзюбу оставлять на скамейке, если результаты будут положительными, как сейчас. «Адана Демирспор» обыграла дома чемпионов из «Трабзонспора» 3:2, причем сделала это на 93-й минуте. Но высокий форвард для штурма Монтелле не понадобился. На выезде был разгром 0:3. А затем ничья с «Галатасараем», конкурентом в таблице. У команд по 17 пунктов, уступить могут только «Истанбулу», у которого на один матч меньше и столько же очков.

Без Артёма нет поражений, его не выпускают даже на десять минут. Опасная ситуация для Дзюбы. У него солидный личный контракт, турки согласились на 1.5-1.8 млн евро, что для них много. А к номинальному форварду Ассомбалонга летом Монтелла добавил еще одного – норвежца Фредрика Гульбрандсена. Тридцатилетний ветеран уже забивал, и если он подходит под основную модель Монтеллы без ярко выраженного форварда, то судьба Дзюбы читается.

Важно набрать идеальную форму

Нападающему тридцать четыре года, и хотя он играет в команде ветеранов, как в Турции заведено, его возраст ближе к критическому. Наверное, стоило выбрать бельгийский «Юнион». Там нет Монтеллы, зато команда сорокалетнего Карела Геретса играет в Лиге Европы. Дзюбе точно бы не выдали в Бельгии зарплату, как в Турции, но в «Зените» успел заработать. Теперь нужно зарабатывать игровые минуты, но Монтелла играет без тяжелого форварда. На замену выходит норвежский конкурент, Артём оказывается в глубоком запасе.

Он еще пригодится клубу «Адана Демиррспор»? Турецкий сезон сложный, а стабильных команд нет. Лидирующий по дополнительным показателям «Галатасарай» прошлый чемпионат завершил на тринадцатом месте, отстав от чемпиона «Трабзонспора» на 29 очков. «Адана Демирспор» был девятым в таблице, а теперь делит по очкам первое место. Парадокс, но именно успешность команды без Балотелли и Дзюбы, которых видели связкой в схеме «4-3-1-2», выбросила Артёма из основы.

Форвард упрямый, помнит годы недооценки в «Спартаке», спокойно относится к игре в провинции. Жил в Томске и Туле. Но годы берут свое. Если Монтелле не нравится стиль Артёма, а в клуб его привели боссы, среди которых есть своеобразные люди, то турецкий поход бывшего капитана «Зенита» закончится неудачей. Будет тамадой на тренировках, но Монтелла закономерно указывал на физическую форму. Если Дзюба упустил момент, когда время забирает свое, то подтвердятся скептичные оценки Нигматуллина.