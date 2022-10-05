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Шпилевский: «Прогресс Кокорина очевиден»

вчера, 15:58

Николай Шпилевский, известный агент и отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, поделился впечатлениями от выступлений Александра Кокорина.

Видно, что Кокорин заряжен на серьезную работу, готов к прессингу, к требованиям современного футбола. Он должен создавать давление впереди, где объем работы немаленький. И мы видим, что со временем Александр набирает физические кондиции. Но я бы все равно советовал подождать следующих топовых матчей — с АЕКом, «Аполлоном». Это будут определяющие игры. Что касается индивидуального мастерства, конечно, он топ, это даже не обсуждается. Надеюсь, что все остальное тренер ему четко донес и что он сам принципы тренера воспринимает. Сегодня требования современного футбола — это дисциплина, пожирание километров, здоровая агрессия впереди, а не ожидание мячей, которые, возможно, до него дойдут. Кокорин должен полностью выполнять командную работу, не выпадать из механизма. Но прогресс есть, однозначно. То, что его сняли во втором тайме против «Акритаса» — он висел на желтой карточке, могло все повернуться в другую сторону. Его заменили только поэтому. Кокорин стал усилением для команды, это точно.

И хотелось бы пожелать Александру, чтобы его прорвало в плане голов. Меня радует, что парень действительно мотивирован, он не приехал в «Арис», чтобы отбывать номер, а действительно хочет себя реанимировать и поиграть на хорошем уровне в большом футболе. Это мое мнение. Но мы и с ребятами общаемся, по отзывам он очень интеллигентный парень. В прессе были разные мнения, но на самом деле очень адекватный молодой человек, знает, что в жизни хочет.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 17:43
...Но я бы все равно советовал подождать следующих топовых матчей — с АЕКом, «Аполлоном»...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:30
Прочитал Шпилевского про прогресс Кокоши и теперь не знаю плакать или смеяться.
Futurista
Futurista
вчера в 16:41
Сашка заряжен...пашет как конь...даже поседел от перенапряжения..
Гость
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