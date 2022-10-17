Аморим может сменить Гальтье в ПСЖ летом 2023 года

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вчера, 19:57

Главный тренер «Спортинга» может сменить на посту наставника ПСЖ . Эта перестановка может произойти летом 2023 года.

По слухам, авторитет Гальтье в коллективе иссяк, поскольку у тренера не получается разрешить конфликт между игроками парижан Неймаром и Килианом Мбаппе. Помимо этого, рулевого обвиняют в том, что у него не выходит усмирить Мбаппе, который может уйти из команды. Прошлым летом ПСЖ рассматривал Аморима на пост тренера коллектива, но предпочтительным вариантом оказался Гальтье.

Соглашение Аморима со «львами» рассчитано до 2024 года. За расторжение контракта придется выплатить 30 миллионов евро.