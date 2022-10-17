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Аморим может сменить Гальтье в ПСЖ летом 2023 года

вчера, 19:57

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может сменить Кристофа Гальтье на посту наставника ПСЖ. Эта перестановка может произойти летом 2023 года.

По слухам, авторитет Гальтье в коллективе иссяк, поскольку у тренера не получается разрешить конфликт между игроками парижан Неймаром и Килианом Мбаппе. Помимо этого, рулевого обвиняют в том, что у него не выходит усмирить Мбаппе, который может уйти из команды. Прошлым летом ПСЖ рассматривал Аморима на пост тренера коллектива, но предпочтительным вариантом оказался Гальтье.

Соглашение Аморима со «львами» рассчитано до 2024 года. За расторжение контракта придется выплатить 30 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
А у Аморима прям авторитет зашкаливает, да???!
Гальтье отличный вариант для ПСЖ, а то что происходит в раздевалке виноваты в этом Шейхи....которые ставят игроков выше клуба....
Вон у Сити тоже денег много, но за столько лет небыло таких скандалов среди игроков, и тренеры там были разные
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:09
Тады и Геша в Спортинг намылится... Препятствий больше нет... Как и других вариантов...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:01
Не знаю такого
Гость
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