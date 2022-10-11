В «Ювентусе» высказались о возможной отставке Аллегри.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Ранее «бьянконери» уступили «Маккаби» в Лиге чемпионов (0:2).
Аллегри — главный тренер нашей команды. Он продолжит работать у нас. За результат мне стыдно и обидно, но нельзя винить в подобной ситуации одного человека. Вся команда виновата.
Удивительная упёртость руководства клуба и самого Аньелли , причём совсем непонятная и не имеющая под собой никаких обоснований . Мало того что в чемпионате команда в девяти матчах одержала всего три победы и находится на восьмом месте турнирной таблицы , так ещё и показывает ужасную игру . У команды в этом сезоне даже нет никаких шансов чтобы бороться за Скудетто . И попадёт ли команда на следующий сезон в лигу чемпионов, очень большой вопрос, а впрочем огромные сомнения. С такой игрой можно остаться вообще без еврокубковых матчей. И сегодняшний матч тому яркое подтверждение. Даже Маккаби выносит с нулём команду Аллегри . И это провальное выступление команды как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене, происходит именно с приходом в клуб гения Аллегри . Что удерживает Аньелли для того чтобы наконец-то сделать это решение по несоответствию главного тренера в выполнении задач и целей команды, возложеных на Аллегри. Что ещё должно произойти с командой, чтобы наконец-то эта отставка произошла. Вылет в Серию В ???
Удивительная упёртость руководства клуба и самого Аньелли , причём совсем непонятная и не имеющая под собой никаких обоснований . Мало того что в чемпионате команда в девяти матчах одержала всего три победы и находится на восьмом месте турнирной таблицы , так ещё и показывает ужасную игру . У команды в этом сезоне даже нет никаких шансов чтобы бороться за Скудетто . И попадёт ли команда на следующий сезон в лигу чемпионов, очень большой вопрос, а впрочем огромные сомнения. С такой игрой можно остаться вообще без еврокубковых матчей. И сегодняшний матч тому яркое подтверждение. Даже Маккаби выносит с нулём команду Аллегри . И это провальное выступление команды как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене, происходит именно с приходом в клуб гения Аллегри . Что удерживает Аньелли для того чтобы наконец-то сделать это решение по несоответствию главного тренера в выполнении задач и целей команды, возложеных на Аллегри. Что ещё должно произойти с командой, чтобы наконец-то эта отставка произошла. Вылет в Серию В ???