В «Ювентусе» высказались о возможной отставке Аллегри.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном увольнении главного тренера команды . Ранее «бьянконери» уступили «Маккаби» в Лиге чемпионов (0:2).

Аллегри — главный тренер нашей команды. Он продолжит работать у нас. За результат мне стыдно и обидно, но нельзя винить в подобной ситуации одного человека. Вся команда виновата.