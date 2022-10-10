Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может возглавить «Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» находится в поисках нового главного тренера после отставки Стива Брюса.
Одним из основных кандидатов на должность нового наставника «дроздов» является бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.
Последним местом работы Кина был «Ноттингем», где он исполнял обязанности помощника главного тренера. Рой покинул «лесников» в 2019 году.
Знают дрозды, что получат *****
Вот и не спят дрозды!
Знают дрозды, что получат *****
Вот и не спят дрозды!
Он уже работал и ассистентом главного тренера и главным в нескольких командах, алё
Он уже работал и ассистентом главного тренера и главным в нескольких командах, алё