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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может возглавить «Вест Бромвич»

вчера, 16:19

«Вест Бромвич» находится в поисках нового главного тренера после отставки Стива Брюса.

Одним из основных кандидатов на должность нового наставника «дроздов» является бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

Последним местом работы Кина был «Ноттингем», где он исполнял обязанности помощника главного тренера. Рой покинул «лесников» в 2019 году.

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Все комментарии
7sekp4fa5qn5
7sekp4fa5qn5
вчера в 17:08
Состояние игроков Вест Брома после этой новости походу исчерпывающе отражает фрагмент всем известной песенки:

Знают дрозды, что получат *****
Вот и не спят дрозды!
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:47
Мог бы подождать полгода и возглавить родной М.Ю.
Бoрат
Бoрат ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:46
В смысле начинать?
Он уже работал и ассистентом главного тренера и главным в нескольких командах, алё
9r8b8y3yc9sr
9r8b8y3yc9sr
вчера в 16:43
Желаем удачной работы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:23
Когда то надо начинать
Гость
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