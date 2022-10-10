Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может возглавить «Вест Бромвич»

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вчера, 16:19

«Вест Бромвич» находится в поисках нового главного тренера после отставки .

Одним из основных кандидатов на должность нового наставника «дроздов» является бывший футболист «Манчестер Юнайтед» .

Последним местом работы Кина был «Ноттингем», где он исполнял обязанности помощника главного тренера. Рой покинул «лесников» в 2019 году.