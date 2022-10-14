Нуну Эшпириту Санту может вернуться в «Вулверхэмптон»

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вчера, 14:48

Тренер может вернуться на пост наставника «Вулверхэмптона».

Стороны уже ведут диалог на тему возвращения португальского специалиста в команду. Сообщается, что Нуну хотел бы вернуться в стан «волков».

Португалец ранее уже работал в «Вулверхэмптоне» в течение 4 сезонов, в мае 2021-го он покинул команду.