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Нуну Эшпириту Санту может вернуться в «Вулверхэмптон»

вчера, 14:48

Тренер Нуну Эшпириту Санту может вернуться на пост наставника «Вулверхэмптона».

Стороны уже ведут диалог на тему возвращения португальского специалиста в команду. Сообщается, что Нуну хотел бы вернуться в стан «волков».

Португалец ранее уже работал в «Вулверхэмптоне» в течение 4 сезонов, в мае 2021-го он покинул команду.

«Волки» занимают 18-е место в АПЛ (6 очков).

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Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ kqxt95ret7kf (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Вообще интересное в таких командах как Вулверхэмптон и Ноттингем Форест происходит.
Ноттингем Форест продлил контракт с Купером будто он уходить собрался или его забирают, а команда в зоне вылета с худшей разницей пропущенных мячей.
Вулверхэмптон снова хочет вернуть Санту на Рождество, а ведь Нуну может их только попробовать спасти и на этом все. Их амбиции ограничены потолком ЛК, максимум ЛЕ. А ведь с таким составом в ЛЕ можно было пройти Севилью.
К сожалению для руководства и болельщиков таких команд достаточно сохранить прописку в АПЛ, а не попасть в ЛЧ. Хотя волки тратят хорошо, а лесники потратили много.
Единственные у кого есть амбиции это у Ливерпуля и МС которые приглашали Клоппа и Гвардиолу. Можно включить Челси, но они брали как знаменитых тренеров так и малоизвестных тренеров в большом футболе.
Например когда у Тоттенхэма была возможность пригласить Анчелотти, его забирает Наполи и Эвертон, в итоге уходит в Реал и он выигрывает ЛЧ. Все достаточно просто и для Реала просто. Они легко увольняют тренеров, но и легко приглашают тренеров. Какой то вариант сработает.
А не предлагать 5-летний контракт Мойесу как это сделал МЮ, затем увольнять его или жалеть о том что не дали шанс Ван Галу или Жозе или о том что Сульшеру не дали задержаться в клубе. В Реале не сожалеют, даже после ухода Зидана, но благодарны. Просто отношение в Англии совсем другое, все их решения принимаются на основании эмоций, сожаления, предварительного восхищения или бескомпромиссности. Почему так не понятно. А ведь могли взять Аллегри когда был свободен, но Челси тогда взял Лэмпарда. Понятно что в Англии возможно хотят видеть британского тренера топ уровня, но пока таких нет, возможно это Поттер. Хотя это характерно для многих топ клубов в своих чемпионатах, но Реал готов принять любого кто достоин такого назначения и способен брать трофеи и пусть это будет даже Лопетеги которого уволят через 4 месяца. В Реале не тянут долго и дают шанс, хотя иногда их действия бывают поспешными. Но в целом амбиции Реала всем известны, поэтому у них 14 трофеев ЛЧ, пока другие не могут определить свои цели на сезон.
kqxt95ret7kf
kqxt95ret7kf
вчера в 17:03
Он может их вытянуть
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 16:39
Сделай шаг назад, но только медленно.
Наверное Нуну дал волкам все что только смог, но дальше уровень не будет выше. Скорее всего Нуну оставит их в АПЛ, но на большее они не будут способны. Возможно уйдёт Невеш и еще несколько ключевых игроков, чьи амбиции это не борьба за выживание. Выиграют конкуренты которые растащат игроков.
Санту собрал хорошую команду в Шипе и вернул волков в АПЛ как это сделал Пирсон с Лестером, но потенциал так и не был раскрыт пока команду не возглавил Раньери.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:01
Ясно, что спасителя ищут.
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