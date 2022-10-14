Нуну Эшпириту Санту может вернуться в «Вулверхэмптон»

Тренер Нуну Эшпириту Санту может вернуться на пост наставника «Вулверхэмптона».
Стороны уже ведут диалог на тему возвращения португальского специалиста в команду. Сообщается, что Нуну хотел бы вернуться в стан «волков».
Португалец ранее уже работал в «Вулверхэмптоне» в течение 4 сезонов, в мае 2021-го он покинул команду.
«Волки» занимают 18-е место в АПЛ (6 очков).
Наверное Нуну дал волкам все что только смог, но дальше уровень не будет выше. Скорее всего Нуну оставит их в АПЛ, но на большее они не будут способны. Возможно уйдёт Невеш и еще несколько ключевых игроков, чьи амбиции это не борьба за выживание. Выиграют конкуренты которые растащат игроков.
Санту собрал хорошую команду в Шипе и вернул волков в АПЛ как это сделал Пирсон с Лестером, но потенциал так и не был раскрыт пока команду не возглавил Раньери.
Наверное Нуну дал волкам все что только смог, но дальше уровень не будет выше. Скорее всего Нуну оставит их в АПЛ, но на большее они не будут способны. Возможно уйдёт Невеш и еще несколько ключевых игроков, чьи амбиции это не борьба за выживание. Выиграют конкуренты которые растащат игроков.
Санту собрал хорошую команду в Шипе и вернул волков в АПЛ как это сделал Пирсон с Лестером, но потенциал так и не был раскрыт пока команду не возглавил Раньери.