Кавани получил травму лодыжки за несколько недель до чемпионата мира

Нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани повредил правую лодыжку во время субботнего матча 12-го тура Ла Лиги против «Барселоны».
На послематчевой пресс-конференции наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что у уругвайского нападающего проблемы с лодыжкой.
У Кавани дискомфорт в лодыжке. Мы должны увидеть, в каком он состоянии, потому что он был нездоров.
Таким образом, уругваец рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, стартующий в следующем месяце. На счету Кавани в этом сезоне 7 игр в составе «Валенсии» и 4 забитых мяча.