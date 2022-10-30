Кавани получил травму лодыжки за несколько недель до чемпионата мира

1667133144

вчера, 15:32

Нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая повредил правую лодыжку во время субботнего матча 12-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

На послематчевой пресс-конференции наставник «Валенсии» подтвердил, что у уругвайского нападающего проблемы с лодыжкой.

У Кавани дискомфорт в лодыжке. Мы должны увидеть, в каком он состоянии, потому что он был нездоров.

Таким образом, уругваец рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, стартующий в следующем месяце. На счету Кавани в этом сезоне 7 игр в составе «Валенсии» и 4 забитых мяча.