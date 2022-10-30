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Кавани получил травму лодыжки за несколько недель до чемпионата мира

вчера, 15:32
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Нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани повредил правую лодыжку во время субботнего матча 12-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

На послематчевой пресс-конференции наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что у уругвайского нападающего проблемы с лодыжкой.

У Кавани дискомфорт в лодыжке. Мы должны увидеть, в каком он состоянии, потому что он был нездоров.

Таким образом, уругваец рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, стартующий в следующем месяце. На счету Кавани в этом сезоне 7 игр в составе «Валенсии» и 4 забитых мяча.

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