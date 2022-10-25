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Аллер вернулся к тренировкам

вчера, 22:40

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Себастьен Аллер приступил к тренировкам на базе «Аякса». В июле игрок перешел из амстердамского клуба в стан «шмелей» за 31 миллион евро.

Летом у футболиста выявили злокачественную опухоль яичка. Футболист прошел курс химиотерапии. Главный тренер «Аякса» Альфред Шройдер прокомментировал данную новость:

Он поинтересовался, можно ли ему приехать и тренироваться, ибо он проходит здесь реабилитацию. Здорово, что он может быть у нас какое-то время. Он будет заниматься на одном из наших полей.

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Ну и слава богу!
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Вот и славно
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