Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2022/2023

Флорентино Перес перенёс операцию на лёгких

вчера, 17:49

Президент «Реала» Флорентино Перес перенес операцию на легких.

Функционера успешно прооперировали, ему удалили доброкачественный узелок в легких. Прогноз врачей благоприятен – Пересу необходимо отдохнуть в течение нескольких дней. В связи с запланированной процедурой Перес не сможет посетить игру «сливочных» против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Пересу потребуется от 48 до 72 часов на восстановление от операции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аллер вернулся к тренировкам
Вчера, 22:40
Халк из-за травмы пропустит концовку года
23 октября
Клопп объяснил, почему Алькантара и Нуньес не сыграют с «Ноттингемом»
22 октября
ОфициальноБензема рискует пропустить ближайшие матчи «Реала» из-за травмы
22 октября
Бывший игрок сборной Японии умер в 32 года после операции на мозге
22 октября
Вратарь сборной Франции Меньян не сыграет на чемпионате мира из-за травмы
21 октября
Все комментарии
9k32bu99z5u7
9k32bu99z5u7 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:37
О назначении Эмери и Каррика писали еще вчера вечером https://www.soccer.ru/news/1333262/emeri-unai-aston-villa
https://www.soccer.ru/news/1333229/karrik-maykl-midlsbro
dok66
dok66
вчера в 18:58
В его возрасте , если доброкачественная , это хорошо . Еще порулит .
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:40, ред.
Здравствуйте. Еще в первой половине дня было объявлено, Унаи Эмери перешел в Астон Виллу, а на соккере до сих пор нет новости.

PS
А Майкл Кэррик возглавил Мидлсбро
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:52
Это не о футболе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 