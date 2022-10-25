Флорентино Перес перенёс операцию на лёгких

Президент «Реала» Флорентино Перес перенес операцию на легких.
Функционера успешно прооперировали, ему удалили доброкачественный узелок в легких. Прогноз врачей благоприятен – Пересу необходимо отдохнуть в течение нескольких дней. В связи с запланированной процедурой Перес не сможет посетить игру «сливочных» против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
Пересу потребуется от 48 до 72 часов на восстановление от операции.
https://www.soccer.ru/news/1333229/karrik-maykl-midlsbro
https://www.soccer.ru/news/1333229/karrik-maykl-midlsbro
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