Флорентино Перес перенёс операцию на лёгких

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вчера, 17:49

Президент «Реала» Флорентино Перес перенес операцию на легких.

Функционера успешно прооперировали, ему удалили доброкачественный узелок в легких. Прогноз врачей благоприятен – Пересу необходимо отдохнуть в течение нескольких дней. В связи с запланированной процедурой Перес не сможет посетить игру «сливочных» против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Пересу потребуется от 48 до 72 часов на восстановление от операции.