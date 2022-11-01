«Барселону» в будущем может возглавить Артета

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вчера, 11:58

«Барселона» не исключает того, что в будущем команду может возглавить нынешний наставник лондонского «Арсенала» .

В клубе доверяют , но также высоко оценивают работу главного тренера «канониров».

Артета является воспитанником «Барселоны». Он также работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».