«Барселону» в будущем может возглавить Артета

«Барселона» не исключает того, что в будущем команду может возглавить нынешний наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета.
В клубе доверяют Хави, но также высоко оценивают работу главного тренера «канониров».
Артета является воспитанником «Барселоны». Он также работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен.
В причине бана всё указано("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд. Теперь с этим жёстче для всех, не только для вас.
3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен.
В причине бана всё указано("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд. Теперь с этим жёстче для всех, не только для вас.
Мне только за вчерашний день выдали три таких флуда . Я просто в шоке. Никого не оскорблял , писал по теме без мата , а даже с пожеланиями удачи . И так и не получил от модераторов конструктивного ответа , за что ? Вот пусть на общий обзор предоставят мои посты , за которые я получил жёлтые карточки и баны . И обсудим , чтобы все видели какую я сделал ошибку и за что получил эти баны . Так нет же . Непонятная отписка и всё. Понятно что хозяин барин , но не до такой же степени. А про КП и непонятных клонов говорить уже не хочу.
Мне только за вчерашний день выдали три таких флуда . Я просто в шоке. Никого не оскорблял , писал по теме без мата , а даже с пожеланиями удачи . И так и не получил от модераторов конструктивного ответа , за что ? Вот пусть на общий обзор предоставят мои посты , за которые я получил жёлтые карточки и баны . И обсудим , чтобы все видели какую я сделал ошибку и за что получил эти баны . Так нет же . Непонятная отписка и всё. Понятно что хозяин барин , но не до такой же степени. А про КП и непонятных клонов говорить уже не хочу.