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«Барселону» в будущем может возглавить Артета

вчера, 11:58

«Барселона» не исключает того, что в будущем команду может возглавить нынешний наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета.

В клубе доверяют Хави, но также высоко оценивают работу главного тренера «канониров».

Артета является воспитанником «Барселоны». Он также работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:40
Артета все помним как начинал. Хави нужно дать время пару сезонов.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:12
В нынешней Барселоне все проблемы не из-за тренера
erla1984
erla1984
вчера в 12:50
руки прочь от Артеты
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:35
В правилах указано:
3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен.

В причине бана всё указано("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд. Теперь с этим жёстче для всех, не только для вас.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:15
Доброго времени суток дружище.
Мне только за вчерашний день выдали три таких флуда . Я просто в шоке. Никого не оскорблял , писал по теме без мата , а даже с пожеланиями удачи . И так и не получил от модераторов конструктивного ответа , за что ? Вот пусть на общий обзор предоставят мои посты , за которые я получил жёлтые карточки и баны . И обсудим , чтобы все видели какую я сделал ошибку и за что получил эти баны . Так нет же . Непонятная отписка и всё. Понятно что хозяин барин , но не до такой же степени. А про КП и непонятных клонов говорить уже не хочу.
Elliada
Elliada
вчера в 12:04
На супергероя денег нет, решили помощника пригласить?
98atwc2e8hn8
98atwc2e8hn8
вчера в 12:04
Столько уже кандидатов растёт с каждым днём
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Опять чьи-то фантазии. А может быть, а если ...
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