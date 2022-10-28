«Ювентус» может пригласить тренера из Английской Премьер-Лиги

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вчера, 18:01

«Ювентус» может пригласить главного тренера «Тоттенхэма» на пост наставника команды.

Руководство туринского клуба сомневается в том, что нынешний наставник сможет исправить турнирную ситуацию. Боссы «бьянконери» полагают, что Аллегри не может успешно сотрудничать с молодыми игроками команды. В клубе считают, что Конте сможет вернуть «Юве» менталитет победителя. Если предложение от «Ювентуса» поступит, Конте его примет.

Договор Конте с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.