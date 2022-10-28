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«Ювентус» может пригласить тренера из Английской Премьер-Лиги

вчера, 18:01

«Ювентус» может пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте на пост наставника команды.

Руководство туринского клуба сомневается в том, что нынешний наставник Массимилиано Аллегри сможет исправить турнирную ситуацию. Боссы «бьянконери» полагают, что Аллегри не может успешно сотрудничать с молодыми игроками команды. В клубе считают, что Конте сможет вернуть «Юве» менталитет победителя. Если предложение от «Ювентуса» поступит, Конте его примет.

Договор Конте с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:29
Массимо Каррера...
1991-1996 - игрок Ювентуса...
2009-2014 - асс. Гл. тренера Ювентуса

....лучшая кандидатура...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:35
лучше бы дали время нормально поработать Пирло
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:58
Что то надо,или кого то менять,наверное да!!! У Аллегри было время,Конте кажется не лудший вариант,нам то тут сидя на диване легко рассуждать,но дела клуба идут плохо,что в местном чемпионате,что на кубковом,бороться за ле,с каким то Маккаби,это уже слишком!!!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:55
Ну, тут придется нехило раскошелиться.
1. Выкупить контракт Конте у ТТХ.
2. Дать компенсацию Аллегри.
3. Предложить новый контракт Конте с семью нулями как минимум и столько же прописать в увольнительные, иначе тот не согласится.
4. Выделить денег на зимние трансферы.
Как-то сомневаюсь, что это случится в этом сезоне, поэтому терпения болельщикам зебр.
протон
протон ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:37
Интер тренирует итальянец, который сменил другого итальянца, который сменил ещё одного итальянца. В Милане, Лацио и Наполи тоже работают итальянцы. И Лигу Чемпионов выиграл итальянец. Так уж случилось, что итальянцы - лучшие тренера в мире с отрывом, сейчас только может немцы что-то могут итальянской тренерской школе противопоставить, АПЛ брали не только топовые Анчелотти и Конте, но и Манчини с Раньери. Тухелю этого не удалось, Клопп за 8 сезонов только 1 титул взял. Так что нет ничего странного, странно, что Рома Маура подписали, когда есть гораздо лучшие условия за гораздо меньшие деньги
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Макс показал результаты лучше с Юве.

Два финала ЛЧ которые Конте не покорились с тем же составом.

Никто не хочет терять место в клубе поэтому крайний тренер, даже игроки возможно не хотят уходить. А с таким составом Конте не покажет результаты лучше.

Конте даже не выходил из группы ЛЧ когда у него был сильный состав, а у Макса - ПСЖ и Бенфика. Это все-таки не Галатасарай и Боруссия Менхенгладбах, эти клубы посильнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:53
Не факт что это поможет
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:27
Помнится как фаны Юве восхваляли Макса Аллегри) тренер без изъянов?) Конте ничего такого не привнес в сравнении с ним?)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:23
Конте не пойдёт.
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:13
Что то быстро сдулись то , говорили Аллегри волшебник )) Команду построит конфетку ))) Дайте время, всё будет ))) Всего то три года ещё дайте ))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:11
Конте это правильно , итальянцы должны играть в Италии !
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:05
Неужели силы добра победили и Аллегри я больше не увижу на мостике у Юве !)
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