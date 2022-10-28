«Ювентус» может пригласить тренера из Английской Премьер-Лиги

«Ювентус» может пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте на пост наставника команды.
Руководство туринского клуба сомневается в том, что нынешний наставник Массимилиано Аллегри сможет исправить турнирную ситуацию. Боссы «бьянконери» полагают, что Аллегри не может успешно сотрудничать с молодыми игроками команды. В клубе считают, что Конте сможет вернуть «Юве» менталитет победителя. Если предложение от «Ювентуса» поступит, Конте его примет.
Договор Конте с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.
Два финала ЛЧ которые Конте не покорились с тем же составом.
Никто не хочет терять место в клубе поэтому крайний тренер, даже игроки возможно не хотят уходить. А с таким составом Конте не покажет результаты лучше.
Конте даже не выходил из группы ЛЧ когда у него был сильный состав, а у Макса - ПСЖ и Бенфика. Это все-таки не Галатасарай и Боруссия Менхенгладбах, эти клубы посильнее.
Два финала ЛЧ которые Конте не покорились с тем же составом.
Никто не хочет терять место в клубе поэтому крайний тренер, даже игроки возможно не хотят уходить. А с таким составом Конте не покажет результаты лучше.
Конте даже не выходил из группы ЛЧ когда у него был сильный состав, а у Макса - ПСЖ и Бенфика. Это все-таки не Галатасарай и Боруссия Менхенгладбах, эти клубы посильнее.
1. Выкупить контракт Конте у ТТХ.
2. Дать компенсацию Аллегри.
3. Предложить новый контракт Конте с семью нулями как минимум и столько же прописать в увольнительные, иначе тот не согласится.
4. Выделить денег на зимние трансферы.
Как-то сомневаюсь, что это случится в этом сезоне, поэтому терпения болельщикам зебр.
1. Выкупить контракт Конте у ТТХ.
2. Дать компенсацию Аллегри.
3. Предложить новый контракт Конте с семью нулями как минимум и столько же прописать в увольнительные, иначе тот не согласится.
4. Выделить денег на зимние трансферы.
Как-то сомневаюсь, что это случится в этом сезоне, поэтому терпения болельщикам зебр.