Тухель: «Сейчас мне нужно сделать перерыв»

Бывший наставник «Челси» в интервью Sport Star рассказал о своих планах.

Я еще не принял решение о своем будущем. Сейчас мне нужно сделать перерыв.

Некоторые клубы звонили моему агенту, но мы договорились, что он не будет рассказывать мне о возможных вариантах в течение следующих 18 дней.