Тухель: «Сейчас мне нужно сделать перерыв»

Бывший наставник «Челси» Томас Тухель в интервью Sport Star рассказал о своих планах.
Я еще не принял решение о своем будущем. Сейчас мне нужно сделать перерыв.
Некоторые клубы звонили моему агенту, но мы договорились, что он не будет рассказывать мне о возможных вариантах в течение следующих 18 дней.
Мне бы в Атлетико очень хотелось бы его посмотреть.... Симеоне отправить тренировать какой-нибудь клуб из Италии, а Тухеля в Мадрид. Думаю, с таким набором игроков Томас должен что-нибудь интересное придумать. Но президент матрасников, если не ошибаюсь, как-то сказал, что не уволит Симеоне даже если в сегунду вылетят.
Мне бы в Атлетико очень хотелось бы его посмотреть.... Симеоне отправить тренировать какой-нибудь клуб из Италии, а Тухеля в Мадрид. Думаю, с таким набором игроков Томас должен что-нибудь интересное придумать. Но президент матрасников, если не ошибаюсь, как-то сказал, что не уволит Симеоне даже если в сегунду вылетят.
Не везёт ему с хозяевами: в Челси Ромка слинял, ну а в ПСЖ (имхо) просто дураки рулят.
При вменяемом и стабильном руководстве он может сколотить на долгосрочный период команду, которая годами будет в лидерах и победителях ЛЧ.
А сегодня я бы его в МЮ пихнул... или в Юве. Один хрен (и там и там) нынешние тренеры (ТХ и Макс) долго не протянут, да и хорошая взбучка тамошним игрокам нужна как воздух - для перезагрузки.
P.S. Чуйка у меня: Бавария, при вылете из ЛЧ, его сразу возьмёт. Кайзер Франц это дело не прощёлкает.
Не везёт ему с хозяевами: в Челси Ромка слинял, ну а в ПСЖ (имхо) просто дураки рулят.
При вменяемом и стабильном руководстве он может сколотить на долгосрочный период команду, которая годами будет в лидерах и победителях ЛЧ.
А сегодня я бы его в МЮ пихнул... или в Юве. Один хрен (и там и там) нынешние тренеры (ТХ и Макс) долго не протянут, да и хорошая взбучка тамошним игрокам нужна как воздух - для перезагрузки.
P.S. Чуйка у меня: Бавария, при вылете из ЛЧ, его сразу возьмёт. Кайзер Франц это дело не прощёлкает.