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Тухель: «Сейчас мне нужно сделать перерыв»

вчера, 09:16

Бывший наставник «Челси» Томас Тухель в интервью Sport Star рассказал о своих планах.

Я еще не принял решение о своем будущем. Сейчас мне нужно сделать перерыв.

Некоторые клубы звонили моему агенту, но мы договорились, что он не будет рассказывать мне о возможных вариантах в течение следующих 18 дней.

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Тухель Томас
Перевод с goal.com
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
ТТ - один из лучших коучей в мире сейчас.

Не везёт ему с хозяевами: в Челси Ромка слинял, ну а в ПСЖ (имхо) просто дураки рулят.

При вменяемом и стабильном руководстве он может сколотить на долгосрочный период команду, которая годами будет в лидерах и победителях ЛЧ.

А сегодня я бы его в МЮ пихнул... или в Юве. Один хрен (и там и там) нынешние тренеры (ТХ и Макс) долго не протянут, да и хорошая взбучка тамошним игрокам нужна как воздух - для перезагрузки.

P.S. Чуйка у меня: Бавария, при вылете из ЛЧ, его сразу возьмёт. Кайзер Франц это дело не прощёлкает.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:43
shlomo
shlomo
вчера в 10:03
Согласен, что ему надо взять перерыв. Лассо его здорово подставил, когда оставил клуб без спорт дира во время ТО. После перерыва возьмёт топ клуб и пойдёт за очередным ЛЧ...

Мне бы в Атлетико очень хотелось бы его посмотреть.... Симеоне отправить тренировать какой-нибудь клуб из Италии, а Тухеля в Мадрид. Думаю, с таким набором игроков Томас должен что-нибудь интересное придумать. Но президент матрасников, если не ошибаюсь, как-то сказал, что не уволит Симеоне даже если в сегунду вылетят.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 09:57
Вот его бы в Вулверхэмптон!
r5teb5zc4f26
r5teb5zc4f26
вчера в 09:49
Походу забухать решил тухлый до начала мундиаля
uw372mgjrkx5
uw372mgjrkx5
вчера в 09:45
нужно осознать происшедшее...
ДСА
ДСА
вчера в 09:40
Похоже не только ему нужен перерыв, но и Клоппу тоже.
karnager
karnager
вчера в 09:35
Отдых для слабаков(с)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:20
Надо отдохнуть - это точно.
Гость
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