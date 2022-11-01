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Гюндоган летом может бесплатно покинуть «Манчестер Сити»

вчера, 15:16

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган следующим летом может бесплатно покинуть команду.

Немецкий полузащитник ещё не подписал новый контракт с «Сити», и клуб опасается, что он может уйти бесплатно по истечении контракта, который заканчивается следующим летом.

«Горожане» пытаются договориться с игроком о продлении контракта, но пока между сторонами нет соглашения.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:34
Ещё несколько сезонов может поиграть на высоком уровне.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:39
Ну в зимнее окно вы его точно не продадите
alexgurzan
alexgurzan ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 16:02, ред.
А разве нет возможности писать интересные комментарии? Ещё и сразу на порядок больше баллов даётся. Всегда будет проще написать 10 раз условные "скорейшего выздоровления", а если убрать учёт времени, то эти комментарии просто будут появляться за 10 минут, а не в течение дня, + приправим это возможностью играть с нескольких аккаунтов. А ещё есть те, кто не играют, так что "скорейшего выздоровления" и подобное на ветках всё равно будет появляться, но уже будет гораздо приятнее заходить и читать новости.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
В МС много исполнителей высокого класса и если Илкай уйдёт летом не чего страшного не произойдёт! Клуб богатый а игрок возрастной! Разберутся!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:53
В Баварию значит свалит!
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:47
Позвольте и мне вставить свои 5 копеек.
Когда-то, до создания агентов я играл в КП двумя обычными аккаунтами. Играл, надо сказать неплохо - регулярно выигрывал, в том числе группу Яшина. И уже тогда я писал как решить проблему бессмысленных комментариев. В чём вообще причина появления таковых?
Это, конечно же, необходимость что-то писать каждые два часа. Поясню. Каждые два часа тебе нужно написать комментарий, а пока ты этого не сделаешь счётчик времени не обновится и ты упустишь драгоценные балы для победы в группе. При этом жизнь за пределами сайта идёт своим чередом. Ты можешь ехать за рулём, играть с ребёнком или торопиться закончить работу в срок. Наступает час икс - человек заходит на сайт и тыкает в какую-нибудь стандартную новость ориентируясь на заголовок. Если новость о травме пишешь автоматом "скорейшего выздоровления", и закрываешь сайт. Жизнь движется дальше. При этом у каждого из нас есть время когда мы заходим на сайт, чтобы почитать осознанно новости, поделиться мнениями. У кого-то на это уходит час, у кого-то полчаса. Но это именно то время, когда человек готов писать осознанные интересные комменты. Но с точки зрения КП это бессмысленно, так как в зачёт зайдёт только один. Вопрос решается просто - принимать в зачёт 10 (например) комментариев в сутки без учёта времени. Я думаю, если создать пользователям условия для написания интересных комментариев - можно будет обойтись без репрессий.
Собственно, необходимость писать комменты в определённое время стала одной из... (но не главной) причиной создания агентов.
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