Гюндоган летом может бесплатно покинуть «Манчестер Сити»

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган следующим летом может бесплатно покинуть команду.
Немецкий полузащитник ещё не подписал новый контракт с «Сити», и клуб опасается, что он может уйти бесплатно по истечении контракта, который заканчивается следующим летом.
«Горожане» пытаются договориться с игроком о продлении контракта, но пока между сторонами нет соглашения.
Когда-то, до создания агентов я играл в КП двумя обычными аккаунтами. Играл, надо сказать неплохо - регулярно выигрывал, в том числе группу Яшина. И уже тогда я писал как решить проблему бессмысленных комментариев. В чём вообще причина появления таковых?
Это, конечно же, необходимость что-то писать каждые два часа. Поясню. Каждые два часа тебе нужно написать комментарий, а пока ты этого не сделаешь счётчик времени не обновится и ты упустишь драгоценные балы для победы в группе. При этом жизнь за пределами сайта идёт своим чередом. Ты можешь ехать за рулём, играть с ребёнком или торопиться закончить работу в срок. Наступает час икс - человек заходит на сайт и тыкает в какую-нибудь стандартную новость ориентируясь на заголовок. Если новость о травме пишешь автоматом "скорейшего выздоровления", и закрываешь сайт. Жизнь движется дальше. При этом у каждого из нас есть время когда мы заходим на сайт, чтобы почитать осознанно новости, поделиться мнениями. У кого-то на это уходит час, у кого-то полчаса. Но это именно то время, когда человек готов писать осознанные интересные комменты. Но с точки зрения КП это бессмысленно, так как в зачёт зайдёт только один. Вопрос решается просто - принимать в зачёт 10 (например) комментариев в сутки без учёта времени. Я думаю, если создать пользователям условия для написания интересных комментариев - можно будет обойтись без репрессий.
Собственно, необходимость писать комменты в определённое время стала одной из... (но не главной) причиной создания агентов.
Когда-то, до создания агентов я играл в КП двумя обычными аккаунтами. Играл, надо сказать неплохо - регулярно выигрывал, в том числе группу Яшина. И уже тогда я писал как решить проблему бессмысленных комментариев. В чём вообще причина появления таковых?
Это, конечно же, необходимость что-то писать каждые два часа. Поясню. Каждые два часа тебе нужно написать комментарий, а пока ты этого не сделаешь счётчик времени не обновится и ты упустишь драгоценные балы для победы в группе. При этом жизнь за пределами сайта идёт своим чередом. Ты можешь ехать за рулём, играть с ребёнком или торопиться закончить работу в срок. Наступает час икс - человек заходит на сайт и тыкает в какую-нибудь стандартную новость ориентируясь на заголовок. Если новость о травме пишешь автоматом "скорейшего выздоровления", и закрываешь сайт. Жизнь движется дальше. При этом у каждого из нас есть время когда мы заходим на сайт, чтобы почитать осознанно новости, поделиться мнениями. У кого-то на это уходит час, у кого-то полчаса. Но это именно то время, когда человек готов писать осознанные интересные комменты. Но с точки зрения КП это бессмысленно, так как в зачёт зайдёт только один. Вопрос решается просто - принимать в зачёт 10 (например) комментариев в сутки без учёта времени. Я думаю, если создать пользователям условия для написания интересных комментариев - можно будет обойтись без репрессий.
Собственно, необходимость писать комменты в определённое время стала одной из... (но не главной) причиной создания агентов.