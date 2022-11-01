Гюндоган летом может бесплатно покинуть «Манчестер Сити»

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вчера, 15:16

Капитан «Манчестер Сити» следующим летом может бесплатно покинуть команду.

Немецкий полузащитник ещё не подписал новый контракт с «Сити», и клуб опасается, что он может уйти бесплатно по истечении контракта, который заканчивается следующим летом.

«Горожане» пытаются договориться с игроком о продлении контракта, но пока между сторонами нет соглашения.