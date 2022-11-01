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В «Челси» прокомментировали информацию об интересе клуба к Захаряну

вчера, 14:38

Пресс-служба лондонского «Челси» прокомментировала информацию о заинтересованности клуба в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Остается ли заинтересованность «Челси» в трансфере Захаряна на том же уровне? К сожалению, наша клубная политика остается все той же. Мы не будем комментировать трансферные слухи или другие истории, связанные с переходами.

В нынешнем сезоне Захарян забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 01:31
Шевченко был щедро одарен футбольной природой в плане физики, но главного у него не было никогда- футбольного интеллекта. А в Англии, он потерялся не в силу возраста, но в силу несоответствия британскому футболу. Он не смог безболезненно переключиться с комбинационного, креативного футбола Анчелотти- на маловыразительный, закрытый футбол Маура...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 01:12, ред.
Шевченко был всегда сверх быстрым футболистом и , к сожалению, в Англию он перешёл уже на закате карьеры, где главный козырь он уже растерял, не очень уместное сравнение, к тому же у всех разные организмы и количество болячек с годами только растет
minai
minai
вчера в 21:25
Английским по белому прозвучало: Для них это трансферные слухи.
Да и вряд ли способен Захарян бегать на должном уровне три игры в неделю в очень скоростном английском футболе.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:04
Анатолий, полностью согласен!!!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:03
Да, именно эти страны вполне подошли бы! Как для стажировки- лучше и быть не может!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Ещё Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия могут подойти Захаряну, на мой взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Могу напомнить, что Кварацхелия почти на 3 года старше Захаряна. А в таком возрасте три года - это огромный срок. Все может измениться.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Я говорил раньше и сейчас говорю- АПЛ не для Захаряна. Силовой, атлетичный британский футбол погубит парня. Франция, Швейцария- вполне подошли бы для начала, а там видно будет. Шева был крепкий футболист, со всеми данными для британского футбола, но в АПЛ потерялся. Так это Шевченко, у которого за плечами был опыт и ярчайшие годы в Серии А! Я не знаю чем закончится история с Челси, но еще пару лет Захарян мог бы поиграть в ДИНАМО. Сейчас много шума из-за Хвичи. Но вот я, призываю не торопиться, дать парню полноценный сезон в Италии и только потом делать выводы.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:55
Челси скорее купит Комличенко с Уткиным чем этого пацана)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24
Насколько я вник в суть всех трансферных вопросов . связанных и нашими футболистами, в настоящее время ни этот трансфер, никакие иные варианты невозможны в принципе. Здесь и политика и проблемы с платежами (тяжба с Влашичем уже давно тянется). Я думаю и он сам и люди, которые ему советуют, прекрасно понимают, что единственный реальный путь Захаряну - это принять гражданство Армении. Пойдет ли на это Арсен , и, если пойдет, как это долго продлится. не знает никто. Напрямую трансфера из РПЛ в АПЛ не будет однозначно. Как он будет играть после преодоления этих трудностей, не знает никто.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:19
Захаряну самое время сбежать, как Могильному.
dok66
dok66
вчера в 19:07
Конечно хочется , чтобы наши играли в клубах Европы , и наверняка за нашими парнями следят в клубах . Но по поводу Захаряна в настоящее время - это просто фейк.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:52
какой Челси он в Динамо то играет ни шатко ни валко
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:42
Думаю, что его агент мутит непонятки.... не возьмут его в Челси
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:34
Да кто-то хочет навариться.Чем быстрее тем лучше.Естественно делёшка состоится где то в Лас Вегасе или Милане.😉.)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:58
Рановато Арсену в Челси - определенно.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:57
Да на кой хрен он нужен Челси не пойму.
Capral
Capral ответ z6dndt8yuh3b (раскрыть)
вчера в 15:15
Меня, как болельщика ДИНАМО, такая информация может только радовать. Я за то, чтобы парень поиграл еще годик другой в ДИНАМО, так как представить себе нынешнее ДИНАМО без Арсена- невозможно! Но плохо другое, вся эта возня и неопределенность- негативно сказываются на психологическом состоянии Захаряна, что в свою очередь отражается и на игре парня в клубе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:13
Непонятен интерес Челси. Игрок хороший, но не уровня Челси. Вот в Чампиошипе он может прижиться.
Сп62
Сп62 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:03
В этом и заключается маркетинговый ход. Неопределённость даёт игру фантазии, а значит спекулировать можно до бесконечности.
z6dndt8yuh3b
z6dndt8yuh3b
вчера в 14:57
Жаль что это всё слухи!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:56
Как всегда сказали ни о чем... а в текущей ситуации такой трансфер будет равнозначен чуду. В любом случае Арсену успехов. Но в то что он там заиграет ( если случится чудо) я лично не особо верю, слишком большая разница в классе АПЛ и РПЛ. Буду очень рад если ошибусь...

Ну а так что, мне, как и всем боельщикам, конечно хотелось бы, чтобы он остался, но когда нет матчей в еврокубках и сборной, то варево в нашем чемпе не сподвигнет на игру в 100% уровне (просто не тот накал). Пожелал бы парню, чтобы выдал "на гора" во всех следующих матчах за Великое и потом сделал отличную карьеру в Челси и сборной России!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:52
Зачем вообще нужна пресс-служба, если ее комментарии сводятся к фразе, что "мы не комментируем". Ну скажите прямо - заинтересованности Челси в Захаряне нет, или Захарян находится в нашем шорт-листе, как и многие другие футболисты, но решение не принято.
m4pb4pjf2a7k
m4pb4pjf2a7k
вчера в 14:42
да не нужен им Захарян...
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