В «Челси» прокомментировали информацию об интересе клуба к Захаряну

Пресс-служба лондонского «Челси» прокомментировала информацию о заинтересованности клуба в трансфере полузащитника «Динамо» .

Остается ли заинтересованность «Челси» в трансфере Захаряна на том же уровне? К сожалению, наша клубная политика остается все той же. Мы не будем комментировать трансферные слухи или другие истории, связанные с переходами.