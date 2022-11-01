В «Челси» прокомментировали информацию об интересе клуба к Захаряну

Пресс-служба лондонского «Челси» прокомментировала информацию о заинтересованности клуба в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Остается ли заинтересованность «Челси» в трансфере Захаряна на том же уровне? К сожалению, наша клубная политика остается все той же. Мы не будем комментировать трансферные слухи или другие истории, связанные с переходами.
В нынешнем сезоне Захарян забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Ну а так что, мне, как и всем боельщикам, конечно хотелось бы, чтобы он остался, но когда нет матчей в еврокубках и сборной, то варево в нашем чемпе не сподвигнет на игру в 100% уровне (просто не тот накал). Пожелал бы парню, чтобы выдал "на гора" во всех следующих матчах за Великое и потом сделал отличную карьеру в Челси и сборной России!
Ну а так что, мне, как и всем боельщикам, конечно хотелось бы, чтобы он остался, но когда нет матчей в еврокубках и сборной, то варево в нашем чемпе не сподвигнет на игру в 100% уровне (просто не тот накал). Пожелал бы парню, чтобы выдал "на гора" во всех следующих матчах за Великое и потом сделал отличную карьеру в Челси и сборной России!