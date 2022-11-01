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«Ньюкасл» зимой собирается подписать Троссарда из «Брайтона»

вчера, 11:45

«Ньюкасл Юнайтед» хочет подписать вингера «Брайтона» Леандро Троссарда в зимнее трансферное окно.

Подписание бельгийца является приоритетной целью для главного тренера «сорок» Эдди Хау. Контракт игрока с «Брайтоном» истекает летом 2024 года.

Троссард провёл 12 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:14
Это по поводу недавнего удалённого комментария из тега.

5.2 По вопросам модерирования вам могут ответить (а могут и не ответить) в хештеге «вопрос_модератору», но:

б) Сообщение должно содержать только вопрос, а не ваше экспертное мнение или рекомендацию, иначе будет удалено;
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:13
Ответ уже дал чуть ниже другому учаснику.
Мы всегда открыты для предложений, если есть идеи, как это сделать, я внимательно выслушаю.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:09
Я не намекаю, говорю прямо, уже неоднократно обсуждалось то, что отслеживание аккаунтов стало технически невозможным. В данном случае ситуация немного другая, и аккаунты имеют похожие названия, но ведь не в именах дело. Или будь разные имена, что-то бы кардинально поменялось? Нет.
Мы работаем над многими сторонами и аспектами конкурса, но в данный момент, как и в любой другой до этого, решает текущий регламент конкурса. Но это не значит, что мы перестаём искать решения проблем или отказываемся от нововведений, не всё так просто, как может казаться на первый взгляд.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:49
Брайтон сейчас прямой конкурент Ньюкасла, так что это себя усилить и конкурента ослабить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:48
Хау знает как его использовать!
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