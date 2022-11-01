«Ньюкасл» зимой собирается подписать Троссарда из «Брайтона»

«Ньюкасл Юнайтед» хочет подписать вингера «Брайтона» Леандро Троссарда в зимнее трансферное окно.
Подписание бельгийца является приоритетной целью для главного тренера «сорок» Эдди Хау. Контракт игрока с «Брайтоном» истекает летом 2024 года.
Троссард провёл 12 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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5.2 По вопросам модерирования вам могут ответить (а могут и не ответить) в хештеге «вопрос_модератору», но:
б) Сообщение должно содержать только вопрос, а не ваше экспертное мнение или рекомендацию, иначе будет удалено;
Мы всегда открыты для предложений, если есть идеи, как это сделать, я внимательно выслушаю.
Мы всегда открыты для предложений, если есть идеи, как это сделать, я внимательно выслушаю.
Мы работаем над многими сторонами и аспектами конкурса, но в данный момент, как и в любой другой до этого, решает текущий регламент конкурса. Но это не значит, что мы перестаём искать решения проблем или отказываемся от нововведений, не всё так просто, как может казаться на первый взгляд.
Мы работаем над многими сторонами и аспектами конкурса, но в данный момент, как и в любой другой до этого, решает текущий регламент конкурса. Но это не значит, что мы перестаём искать решения проблем или отказываемся от нововведений, не всё так просто, как может казаться на первый взгляд.