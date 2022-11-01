«Ньюкасл» зимой собирается подписать Троссарда из «Брайтона»

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вчера, 11:45

«Ньюкасл Юнайтед» хочет подписать вингера «Брайтона» в зимнее трансферное окно.

Подписание бельгийца является приоритетной целью для главного тренера «сорок» . Контракт игрока с «Брайтоном» истекает летом 2024 года.

Троссард провёл 12 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.